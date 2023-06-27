Экономика

Банкоматному сервису исполнилось 35 лет

Экономика 27.06.2023 18:51
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27.06.2023 18:51


Ко дню рождения банкомата, который ежегодно отмечается 27 июня, в Поволжском банке Сбербанка рассказали, что свыше 38,5 тысяч жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей ежемесячно пользуются банкоматами Сбера (примерно по 5,5 тысяч человек в каждом регионе). 
За последний год на указанных территориях через банкоматы совершили операции более 450 тысяч жителей Поволжья. Чаще всего банкоматами пользуются люди в возрасте от 25 до 44 лет, а одной из самых популярных операций является внесение наличных.
Первый банкомат Сбера в Поволжье был установлен в начале 2000-х в Самаре на улице Мичурина и мог выполнять небольшое количество операций в сравнении с современными устройствами. Их «современники» обладают куда более широким функционалом. 
– Сегодня банкоматы могут говорить и слушать: к примеру, незрячие люди могут подключить обычные наушники и следовать аудиоподсказкам. На территории присутствия Поволжского банка воспользоваться функцией аудиопомощника и клавиатурой со шрифтом Брайля можно на более чем 3,8 тыс. устройствах, - отметил  председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. 



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