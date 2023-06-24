В Волгограде на проспекте Жукова устраняют порыв на водопроводе

Расследования 24.06.2023 15:03
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24.06.2023 15:03
В Дзержинском районе Волгограде на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Джанибековская произошел потоп. Вода вылилась на тротуар, где укладывают плитку, залила и проезжую часть. Как пояснили V102.RU в "Концессиях водоснабжения", в настоящее время бригада проводит работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе. Для минимизации зоны отключения ресурса абонентов переводят на другие схемы.Скриншот телеграм-канала Алексея Ульянова
«Прятался в погребе»: волгоградские полицейские задержали сбежавшего с поста ДПС раненого педофила24.06.2023 13:43
Расследования 24.06.2023 13:43
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Расследования 23.06.2023 19:39
На Мамаевом кургане 100 сотрудников МЧС приняли присягу 23 июня23.06.2023 18:22
Расследования 23.06.2023 18:22
Под Волгоградом мужчина зарезал соседа, пришедшего к нему с мечом23.06.2023 15:23
Расследования 23.06.2023 15:23
Задел плечом. Устроивших массовую драку в речпорту Волгограда нашла полиция23.06.2023 13:33
Расследования 23.06.2023 13:33
Тело исчезнувшей в канун Нового года волгоградки нашли рыбаки23.06.2023 11:51
Расследования 23.06.2023 11:51
Экс-директору «Концессий» предъявили обвинение по делу о коммунальном ЧП в пойме23.06.2023 11:02
Расследования 23.06.2023 11:02
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Расследования 23.06.2023 09:17
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Расследования 22.06.2023 20:08
На севере Волгограда начались работы по замене 20 метров теплосети22.06.2023 18:05
Расследования 22.06.2023 18:05
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Волгоградке грозит три года за клевету на полицейского22.06.2023 15:26
Расследования 22.06.2023 15:26
В Волгограде очевидец предотвратил убийство мужчины 18-летней девушкой22.06.2023 12:48
Расследования 22.06.2023 12:48
«Ханна сутки плакала»: судимый живодер угрожал сжечь дом волгоградки после освобождения алабая22.06.2023 10:00
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Пока родители спали. В Волгоградской области 5-летний мальчик погиб после игры с сестрой21.06.2023 17:00
Расследования 21.06.2023 17:00