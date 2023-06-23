В Волгоградской области бык одним ударом нокаутировал своего хозяина

В Волгоградской области житель Городищенского района получил тяжелую травму во время кормления скота. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу из поселка Каменный накануне, 22 июня.

– По имеющимся сведениям, во время кормления скотины мужчина по собственной неосторожности подошел вплотную к животному. Бык ударил своего хозяина копытом, причинив тяжелую травму, – рассказал источник информагентства в экстренных службах региона. – Пострадавшему за 60 лет.

В местную больницу пострадавшего доставили с предварительным диагнозом политравма. После этого мужчину транспортировали в Волгоград, где в настоящее время он находится под наблюдением врачей больницы №25.

– Пациент госпитализирован в отделение реанимации, – сообщили «Высоте 102» в комитете здравоохранения. – Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области это уже третий случай нападения быка на человека. Так, в марте этого года разъяренный бык насмерть затоптал 66-летнюю жительницу села Мокрая Ольховка Котовского района. Неделей ранее в селе Нижняя Добринка Жирновского района после нападения быка скончалась 60-летняя женщина.