На севере Волгограда начались работы по замене 20 метров теплосети

В Тракторозаводском районе Волгограда на пересечении ул. Академика Богомольца и ул. Николая Отрады бригада компании «Концессии теплоснабжения» приступила к замене теплопровода, на котором во время гидравлических испытаний обнаружили изношенный участок протяженностью 20 метров.

– Данный участок теплопровода был введен в эксплантацию 48 лет назад. В настоящий момент на по ул. Богомольца, 6а установлены ограждения в соответствии с требованиями безопасности, ведутся земляные работы. Далее сотрудники «Концессии» приступят к демонтажу железобетонных лотков. После чего будет демонтирован старый теплопровод, – рассказали 22 июня в компании.





– Замена участка теплопровода позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в многоквартирные дома и социальные объекты микрорайона Спартановка, – подчеркнул заместитель главного инженера «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин. – Также в ходе работ будет заменена строительная конструкция под проезжей частью, что обеспечит безопасный проезд транспортным средствам.

После окончания работ «Концессии теплоснабжения» обещают восстановить дорожное полотно с укладкой двух слоев асфальтобетона.

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