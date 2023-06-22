Крупный пожар ликвидируют в промзоне города Волжского

Жители города Волжского Волгоградской области днем 22 июня сообщили о крупном пожаре в промышленной зоне. Как сообщает ИА «Высота 102», также горожане сообщают о громких хлопках.

По информации жителей города-спутника Волгограда, возгорание произошло после 12.00 и до сих пор волжане наблюдают огромный столб черного дыма, который также заметен и в Волгограде.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили факт возгорания.

– 22 июня в 13:01 поступило сообщение о пожаре в городском округе города Волжского. По предварительной информации, на открытой территории промзоны горят пластиковые поддоны и картон на площади 300 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе главка МЧС России.

По информации регионального МЧС, угрозы распространения огня нет. Сил и средств достаточно.

По не подтвержденной официально информации, пожар произошел на территории бывшего завода ЖБИ-1 на ул. Логинова, 6.