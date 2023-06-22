Экология

Более 600 деревьев высадили волгоградские железнодорожники на «Зеленой Весне»

Экология 22.06.2023 14:15
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22.06.2023 14:15


Волгоградские железнодорожники поддержали Всероссийскую экологическую акцию «Зеленая Весна». Около 2 тысяч сотрудников магистрали участвовали в субботниках по уборке территории и очистке полосы отвода. 

От мусора было очищено около 11 га. Участники акции ликвидировали 5 несанкционированных свалок, собрали и передали в специализированные организации более 12,4 тонны отходов. Также за это время работники железной дороги высадили на территориях предприятий, парков и региональных лесничеств более 600 саженцев деревьев и кустарников. 

Отдельное внимание было уделено приведению в порядок мемориалов и памятных знаков, установленных в честь воинов-железнодорожников и других участников Великой Отечественной войны. 

Напомним, всероссийский субботник «Зеленая Весна» проводится ежегодно по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Цели акции – улучшение состояния окружающей среды, благоустройство и озеленение территорий, содействие экологическому просвещению, привлечение внимания общественности к проблеме ответственного обращения с отходами.

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