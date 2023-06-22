Волгоградские железнодорожники поддержали Всероссийскую экологическую акцию «Зеленая Весна». Около 2 тысяч сотрудников магистрали участвовали в субботниках по уборке территории и очистке полосы отвода.

От мусора было очищено около 11 га. Участники акции ликвидировали 5 несанкционированных свалок, собрали и передали в специализированные организации более 12,4 тонны отходов. Также за это время работники железной дороги высадили на территориях предприятий, парков и региональных лесничеств более 600 саженцев деревьев и кустарников.

Отдельное внимание было уделено приведению в порядок мемориалов и памятных знаков, установленных в честь воинов-железнодорожников и других участников Великой Отечественной войны.

Напомним, всероссийский субботник «Зеленая Весна» проводится ежегодно по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Цели акции – улучшение состояния окружающей среды, благоустройство и озеленение территорий, содействие экологическому просвещению, привлечение внимания общественности к проблеме ответственного обращения с отходами.