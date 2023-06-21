В Волгоградской области пассажирский поезд врезался в автомобиль

Происшествия 21.06.2023 10:18
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21.06.2023 10:18
В Волгоградской области легковой автомобиль протаранил пассажирский поезд. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, происшествие случилось накануне, 20 июня, в 17-45 ч. на железнодорожном переезде на перегоне Соломатино – Зензеватка. Проигнорировав работающий сигнал на переезде, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом Уфа - Новороссийск. Машинист применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось.
Водитель автомобиля чудом не пострадал. Также все обошлось и для машинистов, и для пассажиров поезда. В результате происшедшего задержка пассажирского поезда составила 15 минут. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло, пояснили в Приволжской железной дороге и вновь призвали водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей.
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