«Они никого не боятся»: волгоградцы сняли сериал про закладчиков под своими окнами

Жители поселка Второй километр Центрального района Волгограда сняли уже целую серию видеороликов с участием закладчиков наркотиков. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на улицу Охотскую постоянно наведываются подозрительные личности, которые то закладывают здесь запрещенные вещества, то активно разыскивают закладки.





– Это все происходит около детского сада №23 на улице Охотская, 19, – объясняют волгоградцы. – Здесь прямо кипит наркоманская жизнь – и днем, и ночью.

Волгоградцы в подтверждение своих слов предоставили видеокадры, на которых видно, как мужчины и женщины, глядя в свои мобильники, ползают на коленках, что-то разыскивая в траве. При этом никто не боится камеры, которая их снимает.

Подобное происходит и ночью. Однажды один из местных жителей, не испугавшись, подошел к автомобилю, полному мужчин, которые тоже что-то искали около детского сада, однако машина быстро уехала.

– Видимо, у них здесь находится какой-то перевалочный пункт запрещенных веществ, – предполагают горожане. – Они никого не стесняются и не боятся. Ищут наркоту прямо в присутствии прохожих, родителей, которые приводят своих детей в сад.

По словам жителей поселка, они уже обращались в правоохранительные органы с просьбой прекратить это безобразие. Однако, утверждают волгоградцы, подобное продолжается и по сей день.

Видео: читателей V102.RU