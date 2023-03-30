Группа волгоградцев идет под суд за бизнес на мигрантах









В Волгограде в организации незаконной миграции обвиняется директор экзаменационного центра, его подчиненная и двое местных жителей.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по трем статьям: ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ) и ч. 5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ (пособничество в организация незаконной миграции). За содеянное им грозит до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Дзержинской районный суд.

По материалам следствия, 54-летний директор экзаменационного центра и его 46-летняя подчиненная-экзаменатор с 12 февраля по 27 мая 2021 года за денежное вознаграждение помогли двум иностранцам в успешной сдаче экзаменов на владение русским языком, знание истории и основ российского законодательства.

Еще двое фигурантов уголовного дела - 60-летний мужчина и его 58-летняя знакомая - занимались фиктивной постановкой на миграционный учет данных иностранных граждан.

Так, 60-летний мужчина смог с 17 января 2019 года по 15 июня 2021 года по своему месту жительства поставить на фиктивный учет около 2 тысяч иностранных граждан. 58-летняя знакомая ему в этом всячески помогала.

Примечательно, что вину признает лишь экзаменатор, остальные отрицают.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.



