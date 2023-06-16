Здравоохранение

В Волгограде наградили врачей, лечивших детей в Луганской народной республике

Здравоохранение 16.06.2023 16:14
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16.06.2023 16:14


В Волгограде 16 врачей, оказывающих помощь детям в Луганской народной республике, накануне дня медика наградили в Волгограде.  Волгоградским специалистам передали благодарности Председателя Правительства и Министерства здравоохранения ЛНР. Девять врачей награждены почетными грамотами регионального комитета здравоохранения.

– Детские неврологи, хирурги, психологи, педиатры, офтальмологи, а также средний медицинский персонал приступили к обследованию детей в Станично-Луганском районе в ноябре прошлого года. Профилактические медосмотры детей в ЛНР проводятся по поручению президента РФ под руководством Национального медицинского исследовательский центра здоровья детей, – напомнили в волгоградском облздраве. 


По словам медицинского психолога Волгоградской областной детской клинической психиатрической больницы, в ЛНР она отправилась с искренним желанием помочь местным жителям.  

– Я даже написала письмо президенту о том, что очень хочу поехать и оказать помощь населению, – рассказала Виктория Цыбенко. – В ЛНР мы проводили медосмотры, оказывали психологическую помощь не только детям, но и взрослым. Чувствовалась наша нужность, значимость, все коллеги работали интенсивно. Население было в нас заинтересовано, приходили родители, которым оказывали помощь, потому что они также нуждались в ней, ведь дети считывают состояние родителей, их эмоции. Если родители спокойные, то у детей реабилитация проходит быстрее.


Педиатр детской поликлиники №1 Наталья Андрющенко два месяца провела в ЛНР в составе педиатрической бригады.

В ЛНР я встречала редкие диагнозы,  общалась с детьми, родителями, наблюдала, как проходит лечение у них. Наша помощь там действительно необходима, потому что многие были недообследованные, многим необходимо было продолжать лечение. Выявив детей с редкими заболеваниями, мы отправили их на лечение в соответствующие центры, – рассказала Андрющенко. 

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