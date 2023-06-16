Расследования

«Упал вниз головой»: в Волгограде мужчина после теплового удара разбился насмерть

Расследования 16.06.2023 13:54
0
16.06.2023 13:54


В Тракторозаводском районе Волгограда мужчина разбился насмерть, ремонтируя кровлю. Как сообщает V102.RU, перед этим пенсионер получил тепловой удар. 

— Организована доследственная проверка, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Артем Сурженко. — Инцидент произошел на крыше производственного цеха, представляющего собой длинное строение с несколькими входами высотой не более двух метров. Мужчина менял старый шифер на крыше на металлопрофиль. В том году он поменял половину, в этом взялся за следующую. 

По словам руководителя следственного отдела, момент падения и смерти пенсионера попал на видеокамеру, установленную на одноэтажном строении.

— При производстве работ мужчине в один из моментов, судя по видеокадрам, стало плохо. На протяжении полутора минут он стоял на крыше и раскачивался из стороны в сторону. Предварительно, он получил тепловой удар. Затем мужчина попятился назад и упал вниз головой. Смерть наступила мгновенно, — пояснил Сурженко.  

Известно, что происшествие случилось накануне примерно в 10 утра в поселке Водстрой по улице Луконина, 6. Отремонтировать крышу 69-летнего мужчину попросил по-дружески индивидуальный предприниматель, который занимается производством мебели. Предварительной причиной смерти, как пояснил собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах, стала закрытая черепно-мозговая травма. 

Фото: архив ИА «Высота 102»    

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.06.2023 15:01
Расследования 16.06.2023 15:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2023 12:48
Расследования 16.06.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2023 11:43
Расследования 16.06.2023 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2023 10:36
Расследования 16.06.2023 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2023 09:27
Расследования 16.06.2023 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2023 21:18
Расследования 15.06.2023 21:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2023 17:31
Расследования 15.06.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2023 14:53
Расследования 15.06.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2023 12:02
Расследования 15.06.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2023 10:52
Расследования 15.06.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2023 10:51
Расследования 15.06.2023 10:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2023 10:24
Расследования 15.06.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2023 09:39
Расследования 15.06.2023 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2023 18:55
Расследования 14.06.2023 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2023 16:06
Расследования 14.06.2023 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:39
Переплетение судеб в новой балетной постановке «Линии жизни»Смотреть фотографии
15:19
Греф и Бочаров договорились о создании кампуса «Школы 21» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде осудят ростовскую карманницуСмотреть фотографии
14:58
«Она была, есть и будет»: эксперт опроверг утверждение о том, что мошки в Волгограде стало большеСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде ищут подрядчика на ремонт разрушенного фонтана на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
13:54
«Упал вниз головой»: в Волгограде мужчина после теплового удара разбился насмертьСмотреть фотографии
13:18
Минтруд не поддержал закрепление шестидневки в ТК РФСмотреть фотографии
13:17
Цифровое лето: Tele2 предлагает волгоградцам три месяца бесплатного домашнего интернета и ТВСмотреть фотографии
12:48
Житель Волгограда воткнул нож в шею любимой и сдался полицииСмотреть фотографии
12:46
Исчезнувшего из-за цыган главу под Волгоградом сменили на Инну ДрузинуСмотреть фотографии
12:34
РПН взыскал ущерб за отравленную землю у скважины под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:34
На благоустройство Котельниково за полтора года привлекли 140 млн рублейСмотреть фотографии
12:22
На трассе под Волгоградом из-за невнимательного водителя пострадали два человекаСмотреть фотографии
11:46
Губернаторы Бочаров и Беглов провели встречу на ПМЭФ-2023Смотреть фотографии
11:43
СК: организована проверка жесткой посадки самолета в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Санитарка, ударившая в больнице им. Фишера пациента, уволена по статьеСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские металлурги презентовали практики улучшений рабочих процессовСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде легковушка у телецентра вылетела на встречку, есть пострадавший: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Полиция задержала волгоградца, ударившего ножом пассажира автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
На Украине погиб 36-летний мобилизованный волгоградец Вадим ШереметСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде гендиректор ЧОП не платил зарплату охранникам 8 месяцевСмотреть фотографии
10:04
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для 5-летнего ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
09:46
Борт рейса Москва — Ереван экстренно сел в Волгограде из-за неполадокСмотреть фотографии
09:27
Самолет совершил аварийную посадку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области задержан саратовец с 3 кг мефедрона в машинеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Под Волгоградом пропала пенсионерка в красном халатеСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области подорожал бензин трех марокСмотреть фотографии
21:18
Под Волгоградом вдовца признали виновным в смерти жены от удара током в ваннойСмотреть фотографии
21:02
Редкого жука-нарывника обнаружили в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:23
«Готовимся к наплыву больных»: разработанный в Волгограде экзоскелет вернул силы двум десяткам раненных на СВО бойцовСмотреть фотографииCмотреть видео
 