В Тракторозаводском районе Волгограда мужчина разбился насмерть, ремонтируя кровлю. Как сообщает V102.RU, перед этим пенсионер получил тепловой удар.

— Организована доследственная проверка, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Артем Сурженко. — Инцидент произошел на крыше производственного цеха, представляющего собой длинное строение с несколькими входами высотой не более двух метров. Мужчина менял старый шифер на крыше на металлопрофиль. В том году он поменял половину, в этом взялся за следующую.

По словам руководителя следственного отдела, момент падения и смерти пенсионера попал на видеокамеру, установленную на одноэтажном строении.

— При производстве работ мужчине в один из моментов, судя по видеокадрам, стало плохо. На протяжении полутора минут он стоял на крыше и раскачивался из стороны в сторону. Предварительно, он получил тепловой удар. Затем мужчина попятился назад и упал вниз головой. Смерть наступила мгновенно, — пояснил Сурженко.

Известно, что происшествие случилось накануне примерно в 10 утра в поселке Водстрой по улице Луконина, 6. Отремонтировать крышу 69-летнего мужчину попросил по-дружески индивидуальный предприниматель, который занимается производством мебели. Предварительной причиной смерти, как пояснил собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах, стала закрытая черепно-мозговая травма.

Фото: архив ИА «Высота 102»