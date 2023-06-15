Экология

Редкого жука-нарывника обнаружили в природном парке под Волгоградом

Экология 15.06.2023 21:02
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15.06.2023 21:02



Редкие виды насекомых, занесенных в Красную книгу, специалисты обнаружили в природном парке Донской в Волгоградской области, сообщает V102.RU. По информации облкомприроды, настоящим открытием для экологов стала встреча с ошейниковой шпанкой. Этот жук из семейства нарывников занесен в Красную книгу Волгоградской области, но на территории природного парка замечен впервые. 
Это крупный красивый жук с металлически блестящими зелеными или синими надкрыльями и красной переднеспинкой. В длину достигает 35 мм. 



Сотрудники природного парка также обнаружили личинку дыбки степной – самого крупного кузнечика в России. Это сокращающийся в численности вид. Кузнечик зеленого окраса с желтоватым оттенком в среднем достигает в длину до 9 сантиметров. Насекомое примечательно тем, что имеет партеногенетическое размножение – все особи являются самками.
В парке Донской был замечен и крупнейший жук Европы - жук-олень. Рога насекомого достаточно массивные, сразу выделяются на фоне тела. Этот жук привязан к дубовым лесам, но во время лёта его можно встретить и в менее типичной для него местности.
Фото: облкомприроды

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