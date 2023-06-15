Экономика

В Волгограде модернизировали котельную, снабжающую горячей водой и теплом больницу №25

Экономика 15.06.2023 12:08
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15.06.2023 12:08


В Дзержинском районе Волгограда завершилась реконструкция первого этапа котельной по адресу ул. Землячки, 76, которая обеспечивает горячей водой и теплом городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. Как сообщает ИА «Высота 102», модернизация котельной состоялась рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения».

– В котельной ввели в эксплуатацию два водогрейных котла ТТ100-3500 мощностью 3 500 кВт каждый вместо парового котла, отработавшего свой ресурс. Водогрейные котлы безопаснее паровых и намного экономичнее — благодаря новому оборудованию затраты на покупку энергоресурсов снизятся на 5 миллионов рублей в года, – сообщили в ресурсоснабжающей организации. 

На втором этапе специалисты проведут модернизацию еще трех котлов, что, по информации «Концессий» позволит улучшить качество коммунальных услуг и повысит надежность энергоснабжения.

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