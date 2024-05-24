Экономика

До 28 мая волгоградцам нужно уплатить налоги: список

Экономика 24.05.2024 16:03
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24.05.2024 16:03


Налоговики Волгоградской области напоминают, что приближается срок уплаты ряда налогов, сообщает V102.RU. В УФНС России по региону сообщили, что налогоплательщикам необходимо это сделать не позднее 28 мая.

Виды налогов, которые требуют оплаты в этот срок:

- второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций во втором квартале 2024 г.,

- авансовый платеж по налогу на прибыль за апрель 2024 г.,

- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за апрель 2024 г.,

- сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2024 г.,

- 1/3 НДС за первый квартал 2024 г.,

- налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, за апрель 2024 г.,

- НДПИ за апрель 2024 г.,

- ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя за апрель 2024 г.,

- НПД за апрель 2024 г.,

- акцизы за апрель 2024 года.

Следующая важная дата - 5 июня, когда наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 мая 2024 года.

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