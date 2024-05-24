До 28 мая волгоградцам нужно уплатить налоги: список

Налоговики Волгоградской области напоминают, что приближается срок уплаты ряда налогов, сообщает V102.RU. В УФНС России по региону сообщили, что налогоплательщикам необходимо это сделать не позднее 28 мая.
Виды налогов, которые требуют оплаты в этот срок:
- второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций во втором квартале 2024 г.,
- авансовый платеж по налогу на прибыль за апрель 2024 г.,
- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за апрель 2024 г.,
- сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2024 г.,
- 1/3 НДС за первый квартал 2024 г.,
- налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, за апрель 2024 г.,
- НДПИ за апрель 2024 г.,
- ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя за апрель 2024 г.,
- НПД за апрель 2024 г.,
- акцизы за апрель 2024 года.
Следующая важная дата - 5 июня, когда наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 мая 2024 года.