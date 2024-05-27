«Росгосстрах» награжден премией Finaward за инновацию «Цифровой агент»

Экономика 27.05.2024 10:39 Реклама
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27.05.2024 10:39 Реклама
Группа «Росгосстрах» получила премию Finaward в номинации «Инновации в страховании» за диджитальное решение для страховых агентов — «Цифровой агент». Премия была вручена Ольге Крымовой, члену правления СК «Росгосстрах» и генеральному директору СК «Пульс» (входит в группу «Росгосстрах») 23 мая 2024 года на торжественной церемонии награждения победителей Finaward-2024.
Церемония награждения лауреатов премии Finaward проводится с 2012 года. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.
В этом году особое внимание жюри привлек проект Группы «Росгосстрах» «Цифровой агент». Он заключается в создании полностью диджитального решения для агентов, которое покрывает все этапы работы продавца страховых услуг: регистрацию, заключение агентского договора, оформление страховых продуктов клиентам, согласование отчетных документов.
Решение «Цифровой агент» предлагает страховому агенту полностью цифровой путь. Это позволяет любому гражданину России, независимо от фактического места проживания, стать страховым агентом (нет привязки к часовым поясам, работа сервиса 24/7). Ему также не требуется приезжать в офис страховщика или дополнительно подтверждать сведения о себе. Диджитальное решение дает возможность максимально быстро зарегистрировать человека в качестве агента и оперативно, буквально за 5 минут, оформлять страховые продукты клиентам. Вся необходимая отчетность для получения вознаграждения тоже формируется системой: агенту необходимо только подтвердить данные, и вознаграждение поступит на его реквизиты, сейчас это происходит два раза в месяц.
– Благодаря инновационному решению мы качественно упростили вход в профессию страхового агента. Теперь буквально любой можем попробовать себя в это роли. Страховые продукты, которые продаются в Группе «Росгосстрах» через цифровую компанию «Пульс», оформляются по системе подписок. Получается, агент продает продукт один раз, и в дальнейшем при автоматическом продлении он получит свое вознаграждение без каких-либо дополнительных действий, – комментирует член Правления ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова.
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах», ИНН 7707067683
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