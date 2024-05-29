Гостиницу-высотку в Волжском выставили на продажу за 140 млн рублей

В городе Волжском Волгоградской области выставили на продажу гостиницу «Ахтуба», которая является одним из самых высоких зданий в регионе – 21 этаж. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость одного квадратного мера в гостинице продавец оценивает в 13 тысяч 498 рублей, а все здание собственник готов передать покупателю за 140 миллионов рублей.

Напомним, что гостиница расположена на ул. Сталинградской в Волжском. Это сравнительно молодое сооружение – в эксплуатацию «Ахтубу» сдали в конце 80-х годов прошлого столетия.

В здании, по данным продавца, располагается 251 гостиничный номер. Но часть высотки, согласно объявлению, может быть использована под офисные помещения. В целом же, собственник, по сути продает готовый гостиничный бизнес.

– Данное здание можно использовать частично как гостиницу и частично под офисные помещения, а также под апартаменты. На первом этаже расположено просторное фойе. При продаже остается все движимое имущество, которое необходимо для ведения гостиничного бизнеса, – говорится в объявлении.

На уточняющий запрос корреспондентов ИА «Высота 102», в связи с чем возникла необходимость продажи гостиницы, продавец сообщил, что вырученные средства планирует вложить в новый проект.