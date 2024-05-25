Объемы производства свинины также выросли, за счет чего медленнее дорожали и некоторые виды мясной продукции. Например, полукопченые, варено-копченые и вареные колбасы.
Инфляция в сфере непродовольственных товаров в апреле также снизилась на 0,16 п.п., составив 5,49%. Аналитики объяснили это тем, что волгоградские аптеки в этом месяце проводили акции на целый ряд лекарственных препаратов. Как следствие, цены на медикаменты выросли меньше, чем месяцем ранее.
В то же время выросло предложение новых иномарок. Как результат - новые импортные легковые автомобили подешевели в годовом выражении. Вслед за этим годовой рост цен на подержанные иномарки замедлился. Производство парфюмерных и косметических товаров в стране расширилось. А конкуренция среди отечественных компаний возросла. Из-за этого годовые темпы прироста цен на отдельные виды их продукции снизились.
А вот годовой прирост цен на услуги в апреле практически не изменился, составив 7,47% после 7,49% в марте. Так, замедлился рост цен на проезд в плацкартных вагонах, а авиаперевозчики увеличили количество рейсов из волгоградского аэропорта. Благодаря расширению предложения годовой темп прироста цен на полет в салоне экономкласса самолета снизился, утверждают авторы доклада.
В то же время в регионе в апреле продолжился рост цен на парикмахерские услуги. Эксперты связали это с увеличением заработной платы, подорожанием аренды помещений и расходных материалов.
В санаториях и пансионатах региона также выросли затраты на оплату труда работников и на содержание помещений. Из-за этого санаторно-оздоровительные услуги подорожали в годовом выражении сильнее, чем в марте, констатируют эксперты.