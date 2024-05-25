



Годовая инфляция в Волгоградской области замедлилась до 7,28% в апреле после 7,43% в марте. Такой вывод сделали в волгоградском отделении Банка России, сообщает V102.RU со ссылкой на доклад организации. В основном это было связано с расширением предложения отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров, а также региональными акциями на лекарства. Годовая инфляция в Волгоградской области замедлилась до 7,28% в апреле после 7,43% в марте. Такой вывод сделали в волгоградском отделении Банка России, сообщает V102.RU со ссылкой на доклад организации. В основном это было связано с расширением предложения отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров, а также региональными акциями на лекарства.

В частности, годовой темп прироста цен науменьшился и составил 8,76% в апреле после 8,99% месяцем ранее. На эту тенденцию повлияло увеличение поставок импортных овощей и фруктов. В результате годовой рост цен в целом на плодоовощную продукцию замедлился. Например, капуста, виноград и лимоны дорожали медленнее, чем месяц назад, а снижение цен на лук ускорилось в годовом сопоставлении. Подешевели в том числе и огурцы, так как производство этих овощей в регионе и в целом по стране увеличилось.Объемы производства свинины также выросли, за счет чего медленнее дорожали и некоторые виды мясной продукции. Например, полукопченые, варено-копченые и вареные колбасы.Инфляция в сферев апреле также снизилась на 0,16 п.п., составив 5,49%. Аналитики объяснили это тем, что волгоградские аптеки в этом месяце проводили акции на целый ряд лекарственных препаратов. Как следствие, цены на медикаменты выросли меньше, чем месяцем ранее.В то же время выросло предложение новых иномарок. Как результат - новые импортные легковые автомобили подешевели в годовом выражении. Вслед за этим годовой рост цен на подержанные иномарки замедлился. Производство парфюмерных и косметических товаров в стране расширилось. А конкуренция среди отечественных компаний возросла. Из-за этого годовые темпы прироста цен на отдельные виды их продукции снизились.А вот годовой прирост цен нав апреле практически не изменился, составив 7,47% после 7,49% в марте. Так, замедлился рост цен на проезд в плацкартных вагонах, а авиаперевозчики увеличили количество рейсов из волгоградского аэропорта. Благодаря расширению предложения годовой темп прироста цен на полет в салоне экономкласса самолета снизился, утверждают авторы доклада.В то же время в регионе в апреле продолжился рост цен на парикмахерские услуги. Эксперты связали это с увеличением заработной платы, подорожанием аренды помещений и расходных материалов.В санаториях и пансионатах региона также выросли затраты на оплату труда работников и на содержание помещений. Из-за этого санаторно-оздоровительные услуги подорожали в годовом выражении сильнее, чем в марте, констатируют эксперты.