Экономика

Подешевели лекарства, но подорожали стрижки: в Волгоградской области замедлилась инфляция

Экономика 25.05.2024 14:01
0
25.05.2024 14:01


Годовая инфляция в Волгоградской области замедлилась до 7,28% в апреле после 7,43% в марте. Такой вывод сделали в волгоградском отделении Банка России, сообщает V102.RU со ссылкой на доклад организации. В основном это было связано с расширением предложения отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров, а также региональными акциями на лекарства.
В частности, годовой темп прироста цен на продовольствие уменьшился и составил 8,76% в апреле после 8,99% месяцем ранее. На эту тенденцию повлияло увеличение  поставок импортных овощей и фруктов. В результате годовой рост цен в целом на плодоовощную продукцию замедлился. Например, капуста, виноград и лимоны дорожали медленнее, чем месяц назад, а снижение цен на лук ускорилось в годовом сопоставлении. Подешевели в том числе и огурцы, так как производство этих овощей в регионе и в целом по стране увеличилось.
Объемы производства свинины также выросли, за счет чего медленнее  дорожали и некоторые виды мясной продукции. Например, полукопченые, варено-копченые и вареные колбасы.
Инфляция в сфере непродовольственных товаров в апреле также снизилась на 0,16 п.п., составив 5,49%. Аналитики объяснили это тем, что волгоградские аптеки в этом месяце проводили акции на целый ряд лекарственных препаратов. Как следствие, цены на медикаменты выросли меньше, чем месяцем ранее.
В то же время выросло предложение новых иномарок.  Как результат - новые импортные легковые автомобили подешевели в годовом выражении. Вслед за этим годовой рост цен на подержанные иномарки замедлился. Производство парфюмерных и косметических товаров в стране расширилось. А конкуренция среди отечественных компаний возросла. Из-за этого годовые темпы прироста цен на отдельные виды их продукции снизились.
А вот годовой прирост цен на услуги в апреле практически не изменился, составив 7,47% после 7,49% в марте. Так, замедлился рост цен на проезд в плацкартных вагонах, а авиаперевозчики увеличили количество рейсов из волгоградского аэропорта. Благодаря расширению предложения годовой темп прироста цен на полет в салоне экономкласса самолета снизился, утверждают авторы доклада.
В то же время в регионе в апреле продолжился рост цен на парикмахерские услуги. Эксперты связали это с увеличением заработной платы, подорожанием аренды помещений и расходных материалов.
В санаториях и пансионатах региона также выросли затраты на оплату труда работников и на содержание помещений. Из-за этого санаторно-оздоровительные услуги подорожали в годовом выражении сильнее, чем в марте, констатируют эксперты.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
24.05.2024 16:39 Реклама
Экономика 24.05.2024 16:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.05.2024 16:03
Экономика 24.05.2024 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.05.2024 15:22 Реклама
Экономика 24.05.2024 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.05.2024 16:29
Экономика 23.05.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.05.2024 09:35
Экономика 23.05.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.05.2024 08:16
Экономика 23.05.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.05.2024 17:08 Реклама
Экономика 22.05.2024 17:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2024 13:28 Реклама
Экономика 21.05.2024 13:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2024 20:43
Экономика 20.05.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.05.2024 18:56
Экономика 20.05.2024 18:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.05.2024 14:27
Экономика 20.05.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.05.2024 20:49
Экономика 17.05.2024 20:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.05.2024 17:41 Реклама
Экономика 17.05.2024 17:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.05.2024 14:57 Реклама
Экономика 17.05.2024 14:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.05.2024 10:53 Реклама
Экономика 17.05.2024 10:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:08
Под Волгоградом вертолет санавиации приземлился на стадионеСмотреть фотографии
17:13
Скубаться и колготиться: какие слова выдадут настоящего волгоградцаСмотреть фотографии
16:34
В Котово показали масштаб порыва на водоводеСмотреть фотографии
15:52
Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
14:56
Андрей Бочаров посетил новый молодежный центрСмотреть фотографии
14:01
Подешевели лекарства, но подорожали стрижки: в Волгоградской области замедлилась инфляцияСмотреть фотографии
13:22
Сокрушительный град уничтожил сады и огороды под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом разыскивают виновника массового ДТПСмотреть фотографии
11:59
В Котово прорвался строящийся за 700 млн рублей водопроводСмотреть фотографии
11:42
На юге Волгограда сбили 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:51
Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
10:08
Исчезнувший на черном Porsche Cayenne волгоградец нашелся живымСмотреть фотографии
09:28
В центре Волгограда пронесется четырехметровая колесница счастьяСмотреть фотографии
09:04
Волгоградец взыскал со скандального автосалона «Аларм» 1 млн за битое автоСмотреть фотографии
07:56
В волгоградских лесах начался грибной сезонСмотреть фотографии
07:17
Матч звезд пройдет в бассейне Волгограда в память Валерия ПригодыСмотреть фотографии
07:08
Скачет давление и раскалывается голова: в Волгограде таинственные звуки сводят с ума жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
21:31
Волгоградцев приглашают спасти берег Волги от мусора и приятно провести времяСмотреть фотографии
21:12
В Волжском выделили 19 млн рублей на ремонт мемориала воинам-интернационалистамСмотреть фотографии
20:48
УФСБ вручило подарки отличившимся волгоградцамСмотреть фотографии
20:43
Кемпинг-самострой на реке Карповка под Волгоградом снесут по решению судаСмотреть фотографии
20:06
Не учения и не ремонт: альпинисты срезали с Бородинского моста в Камышине мешавшую судам арматуруСмотреть фотографии
19:35
Красноголовых пилильщиков успешно истребляют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:38
«Какой ужас!»: появилось видео первых минут после ДТП со сгоревшим VolkswagenСмотреть фотографииCмотреть видео
17:21
Суд в Москве оставил экс-командарма Ивана Попова в СИЗОСмотреть фотографии
16:40
В ГД предложили сократить рабочую пятницу для женщин. Но не для всехСмотреть фотографии
16:39
«Красный Октябрь» провел день открытых дверейСмотреть фотографии
16:03
До 28 мая волгоградцам нужно уплатить налоги: списокСмотреть фотографии
15:51
Волгоградцы через Детфонд помогают семьям из ЛНР наладить бытСмотреть фотографии
15:29
Красота на песке: на «Динамо» в Волгограде стартовал российский турнир по пляжному волейболуСмотреть фотографии
 