Общество

Концессия или бюджет? Власти Волгограда рассказали, как планируют восстанавливать ДК им. Кирова

Общество 02.06.2024 17:29
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02.06.2024 17:29

В Волгограде жители продолжают добиваться восстановления ДК им. Кирова. Весной активисты направили очередное обращение, на этот раз на имя заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарьи Лантратовой, с просьбой посодействовать в восстановлении объекта культурного наследия. Как сообщает ИА «Высота 102», на сенаторский запрос в муниципалитете рассказали, что сейчас прорабатывается сразу два варианта реставрации исторического здания.

Если говорить о перспективе ближайших нескольких лет, то наиболее реалистичным вариантом районные власти видят попытку передачи ДК им. Кирова в концессию.

- Здание ДК им. Кирова с пристроем включено в Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве. Планируемый период вовлечения: 2022–2025 гг., — говорится в официальном ответе администрации Кировского района Волгограда.


На случай, если желающих восстановить объект на концессионных условиях не найдётся, городские власти рассчитывают при поддержке региона разработать и реализовать проект реставрации. Соответствующие планы предварительно были одарены и включены программу развития Волгограда до 2034 года.

- В комплексной программе перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года (п. 9.25.20 — Проведение научно-изыскательских работ в здании «Дворец культуры им. Кирова» — объект культурного наследия регионального значения) предусмотрены мероприятия по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. Кирова» на условиях софинансирования за счет средств местного и областного бюджетов, — подчёркивается в документе.

Муниципальные власти отмечают, что пытаются изыскать необходимые для восстановления ДК им. Кирова средства всеми доступными способами.


- В планах по передаче объекта инвестору, а также по выделению бюджетных средств на ремонт нет никаких противоречий. Администрация Кировского района и мэрия заинтересованы в скорейшей реставрации ДК. Для этого мы работаем во всех доступных направлениях, — прокомментировали журналистам ИА «Высота 102» опубликованный в социальных сетях документ в администрации Кировского района.

Отметим, ДК им. Кирова был построен в 1937 году. В последние несколько десятилетий сооружение, признанное объектом культурного наследия, пришло в аварийное состояние и не эксплуатировалось. В 2019 году прокуратура Кировского района в судебном порядке добивалась понуждения властей к ремонту Дворца культуры. На текущий момент исковые требования прокуратуры, удовлетворённые Центральным районным судом Волгограда, так и не были исполнены.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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