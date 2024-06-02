Свыше 16 тыс. волгоградцев отметили День защиты детей в ЦПКиО





Главный парк Волгограда подвёл итоги масштабного празднования Дня защиты детей. Как сообщает ИА «Высота 102», 1 июня ЦПКиО посетили свыше 16 тыс. волгоградских мальчишек и девчонок, а также их родители.

- В утренние часы самые спортивные поучаствовали в веселых стартах и марафоне. Одновременно около главной сцены работали площадки, где школьников научили оказывать первую медицинскую помощь. Здесь же, недалеко от кофейни, семьи смогли повеселиться на пикнике, а также присоединиться к мастер-классу с победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» Мариной Тишковой, - рассказали журналистам в пресс-службе парка.

Во второй половине дня всех гостей ожидали хоккейный матч, игры на логику и урок по изготовлению деревянных самолётиков.

Вечером все желающие смогли поучаствовать в латиноамериканских танцах на площадке у колеса обозрения. Здесь же состоялся яркий флешмоб с участием героев сказки «Бременские музыканты».

Отметим, сегодня горожан в ЦПКиО ожидает продолжение детских тематических мероприятий. Организаторы обещали провести множество увлекательных мастер-классов, а также устроить вечеринку около аттракциона «Шары».

Фото: пресс-служба ЦПКиО