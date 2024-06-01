Бастрыкин отреагировал на жалобы о закрытии сельского ДК под Волгоградом

В Волгоградской области началась проверка по жалобам жителей Новоаннинского района на закрытие Дома культуры в хуторе Мартыновский, сообщает V102.RU со ссылкой на Следственный комитет России.

- На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России поступило обращение о несогласии жителей хутора Мартыновского Волгоградской области с закрытием дома культуры. В апреле текущего года местная администрация приняла решение о прекращении деятельности учреждения, ссылаясь на аварийное состояние здания. Однако его обследование должным образом не проведено, процент износа не установлен, - сообщили в СКР.

Председатель Следственного комитета России поставил на контроль проверку по данному обращению, которую проводит СУ СК России по Волгоградской области.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по региону Дмитрию Буравцову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом решении.