Общество

В Садах Придонья прошел первый выпускной

Общество 28.05.2024 16:13
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28.05.2024 16:13


Детский центр «Жар-птица» открыл двери в новую школьную жизнь для своих первых выпускников. 
В поселке Сады Придонья отгремела пора выпускных, главными героями которых стали не только учащиеся 9-х и 11-х классов Паньшинской средней школы, но и ребята, завершившие свою дошкольную «карьеру», первые выпускники центра образования и развития детей – детского сада «Жар-птица». 

Празднование совпало с Днем рождения центра. Ровно год назад «Жар-птица» «распахнула свои крылья», взяв в объятия малышей от 2-х до 6-и лет. В торжественной обстановке, в присутствии всех воспитанников, родителей, родственников, всего педагогического и вспомогательного составов, руководитель детского центра Екатерина Шляхтурова подвела итоги работы первого года и сообщила о новых планах и задачах центра. 
— Сегодня для наших выпускников открывается новая интересная страница в жизни, — сказала директор ЧУДО «Жар-птица» Екатерина Шляхтурова. — Мы постарались сделать все, чтобы максимально подготовить ребят к начальной школе. У нас есть своя система образовательных программ, разработанных педагогическим коллективом «Жар-птицы», конечно, при соблюдении всех федеральных стандартов дошкольного образования. Благодаря такой подготовке, наши выпускники уверенно идут в первый класс, обладая всеми необходимыми знаниями в области чтения, арифметики, английского языка, письма, экологии и других программ. Мы убеждены, что такая основа станет крепким фундаментом для освоения школьной программы. 
Екатерина Шляхтурова отметила, что к осени в «Жар-птице» начнут свою работу новые направления образовательных программ: «Я – отличник», студия агрономии «Растим, чтобы расти», творческая студия «Судари и сударыни», «Робототехника» и другие. 

Поддержать выпускников пришли ребята из младших и средних групп, подготовившие стихотворения, песни, танцевальные номера, а также коллектив танцевально-спортивного клуба «Чир-спорт», организованного на базе ЧУДО «Жар-птица» и успевшего стать лауреатом городских и областных конкурсов. Были вкусные угощения, веселые интерактивы.

Выпускной в «Жар-Птице» стал первым важным событием в жизни детей, а для родителей – еще одним преодоленным рубежом. Педагоги с теплотой провожали своих воспитанников, зная, что впереди их ждет много нового и захватывающего.
Фото: АО «Сады Придонья»
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