В Волгограде в гости к садоводам собрались коммунальщики-контролеры





В Волгограде с наступлением дачного сезона представители ресурсоснабжающей организации усиливают контроль за расходом воды на участках. В жаркие дни сотрудники «Концессий водоснабжения» планируют провести проверочные мероприятия. Ежегодно, по информации специалистов, в городе фиксируется увеличение нарушений работы счетчиков и количества незаконных врезок в водопроводы.

– Ежегодно в начале поливного сезона в ходе проверок специалисты «Концессий водоснабжения» фиксируют факты незаконного срыва пломб с приборов учета, а также эксплуатации неповеренных счетчиков с предоставлением в последующем недостоверных показаний, – заявляют в компании. – Между тем, за подобные нарушения грозит суровое наказание, предусмотренное законом: от штрафа до отключения от источника подачи ресурса.

Чтобы избежать санкций садоводов просят обратить внимание на состояние прибора учета, проверить наличие опломбировки, целостность пломбы, а также до визита контролеров сверить показания.

Если вы нашли нарушения, не дожидайтесь проверки и сообщите об этом по телефону или официальной электронной почте: + 8 (8442) 606-600, info@investvoda.ru.

Одновременно в «Концессии водоснабжения» предупреждают об увеличении количества мошенников под видом работников компании, которые ходят по участкам горожан с мнимыми проверками.

– Всегда требуйте у специалистов документы и удостоверения, подтверждающие личность. Проверить контролера можно по телефону единого контакт-центра, – рекомендуют в компании.