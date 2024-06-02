Общество

Студент ВолгГМУ рассказал о конфликте в вузе перед экзаменом

Общество 02.06.2024 09:34
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02.06.2024 09:34


В Волгоградском медицинском госуниверситете перед очередным экзаменом произошел инцидент, который в телеграм-каналах и  отдельных СМИ успели назвать межнациональным конфликтом. Однако, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в вузе, данная трактовка оказалась сильно преувеличенной. Речь идет о словесной перепалке между студентами, действительно, не поделившими места в очереди перед кабинетом, где шел экзамен. 

О том, как все происходило на самом деле, рассказал и один из очевидцев. По словам студента ВолгГМУ, распространенная с его подачи информация была искажена. 



По словам одного из студентов медуниверсита, который стал свидетелем споров, после инцидента весь курс был вызван на ковер перед деканатом.

Я, студент Волгоградского медицинского университета, был свидетелем сложившегося спора между российскими и иностранными студентами на экзамене. Спор был касательно места в очереди. Возникла неприятная ситуация, весь курс был вызван на собрание, - пояснил в своем официальном заявлении обучающийся, выложивший видеозапись с собрания в один из телеграм-каналов. - Админы этого новостного паблика информацию исказили, выставили в порочном свете преподавателей, студентов. 

Как подчеркнул молодой человек, речи о межнациональной розни не шло. А враждебные высказывания он назвал недопустимыми.   

Видео: Война с фейками. Волгоградская область / Telegram

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