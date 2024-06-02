Студент ВолгГМУ рассказал о конфликте в вузе перед экзаменом





В Волгоградском медицинском госуниверситете перед очередным экзаменом произошел инцидент, который в телеграм-каналах и отдельных СМИ успели назвать межнациональным конфликтом. Однако, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в вузе, данная трактовка оказалась сильно преувеличенной. Речь идет о словесной перепалке между студентами, действительно, не поделившими места в очереди перед кабинетом, где шел экзамен.

О том, как все происходило на самом деле, рассказал и один из очевидцев. По словам студента ВолгГМУ, распространенная с его подачи информация была искажена.







По словам одного из студентов медуниверсита, который стал свидетелем споров, после инцидента весь курс был вызван на ковер перед деканатом.

— Я, студент Волгоградского медицинского университета, был свидетелем сложившегося спора между российскими и иностранными студентами на экзамене. Спор был касательно места в очереди. Возникла неприятная ситуация, весь курс был вызван на собрание, - пояснил в своем официальном заявлении обучающийся, выложивший видеозапись с собрания в один из телеграм-каналов. - Админы этого новостного паблика информацию исказили, выставили в порочном свете преподавателей, студентов.

Как подчеркнул молодой человек, речи о межнациональной розни не шло. А враждебные высказывания он назвал недопустимыми.

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