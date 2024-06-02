Происшествия

В Волгограде по видео ищут кавказцев, разгромивших арт-обект на пр. Жукова

Происшествия 02.06.2024 12:56
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02.06.2024 12:56


В Волгограде камера видеонаблюдения в сквере на проспекте им. Жукова в Дзержинском районе зафиксировала четверых кавказцев, которые разгромили один из установленных здесь арт-объектов. Видеозапись с инцидентом распространяется с социальных сетях с просьбой установить личности вандалов. 




На кадрах четверо мужчин подходят к  железному, после чего начинают по очереди прыгать на нем. После данных манипуляций один из мужчин встает на велосипед и тянет руль на себя, деформируя часть конструкции. После герои видеоролика убегают в неизвестном направлении.

Действия неизвестных в Сети уже прокомментировали волгоградцы.   

- Найти и очень строго наказать, - требуют в комментариях местные жители. 


Всех, кто мог узнать правонарушителей, просят сообщать информацию в МБУ ЖКХ Дзержинского района Волгограда по номеру 8 (8442) 54-50-24.



Видео, фото: Волгоград №1 / Telegram

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