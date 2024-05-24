«Красный Октябрь» провел день открытых дверей

Экономика 24.05.2024 16:39 Реклама
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24.05.2024 16:39 Реклама
На металлургическом заводе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» состоялся день открытых дверей при поддержке Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина (ВКУиНТ) и Волгоградского технического колледжа. Участниками мероприятия стали порядка ста пятидесяти школьников и студентов.
Основными гостями профориентационной встречи стали старшеклассники городских школ. Для них были организованы различные интерактивные площадки, выставка спецтехники и экскурсия по производственным подразделениям. Ребята побывали в цехе отделки металлопроката, обжимном крупносортном цехе и электросталеплавильном цехе № 3, узнали об их деятельности и работе основного оборудования.
Представители учебных заведений подготовили информационные материалы с перечнем специальностей и основных форм обучения, консультировали школьников по условиям поступления.
Сотрудники ВКУиНТ представили электротехнический стенд, на котором все желающие могли собрать электронный конструктор и провести пробы по электромонтажу. Также посетители получили возможность поработать с 3D-принтером и познакомиться с новым направлением обучения – «Аддитивные технологии».
Представители «Красного Октября» подготовили интерактивную игру «Распределяющая каска», благодаря которой можно было узнать о подходящей специальности в сфере металлургии.
– Профориентационная работа – одно из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. Сотрудничая с учебными заведениями в рамках проекта «Профессионалитет», мы совместно подготавливаем квалифицированных специалистов, – рассказала директор по управлению персоналом Марина Шендрик. – Мероприятия такого формата помогают школьникам познакомиться с металлургическими профессиями, демонстрируют преимущества участия в проекте для дальнейшей работы на нашем заводе.
В рамках программы «Профессионалитет» в ВКУиНТ в 2023 году дополнительно к основному количеству бюджетных мест набрали еще 25 студентов для «Красного Октября» по направлению «Технология машиностроения». Образовательная программа адаптирована под потребности производства при содействии специалистов завода. Предприятие принимает участие в процессе обучения, проводит открытые уроки для студентов с целью ознакомления с историей завода и основными этапами производства.
Фото АО «Корпорация Красный октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648
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