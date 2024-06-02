



31 мая в Краснооктябрьском районе Волгограда завершилось плановое отключение горячего водоснабжения. В числе многоквартирных домов, куда подали коммунальный ресурс, оказалось и бывшее общежитие по адресу ул. Таращанцев, д. 19. Однако радость местных жителей была недолгой. Как выяснилось, вместе с горячей водой на фоне 30-градусной жары в пятиэтажку вернулось и отопление.

- Это не описать словами. Нас просто хотят уморить. Жара стоит невозможная. Открываем окна настежь и двери в коридоры, чтобы протягивало — всё бесполезно. Жильцы в обмороки падают. Чтобы вы понимали, у меня сейчас в квартире температура воздуха 31 градус. Но это ещё сквозняк небольшой, а порой и до 35 градусов доходит, — рассказала ИА «Высота 102» жительница экс-общежития Любовь Юнусова.

Примечательно, что, по словам волгоградцев, проблема затронула ровно половину дома. Изнывают от невыносимого зноя порядка полутора сотен волгоградцев.

- Все, кто мог уехать на дачу, к родственникам или на другую квартиру, сбежали отсюда ещё в пятницу. А я живу вместе с дочерью, у неё инвалидность. Нам некуда податься. Особенно тяжело приходится ночью. В таком адском пекле невозможно уснуть. Мы просто задыхаемся, — подчеркнула жительница.





Примечательно, что сразу же, как в доме посреди лета возобновился отопительный сезон, собственники поспешили обратиться в обслуживающую организацию, но там даже выслушать их оказалось некому.

- Три дня я обрываю трубку аварийной диспетчерской. Звонила по номерам 22-20-10 и 22-20-12 — всё без толку. По одному номеру — никто не берёт, по другому — попадаем на антиспам, — добавила Любовь Юнусова.

Бывшее общежитие обслуживает скандально известная управляющая компания «Парадигма». Журналисты ИА «Высота 102» несколько раз попытались связаться с круглосуточной диспетчерской обслуживающей организацией, однако столкнулись с теми же проблемами, что и жители многоквартирного дома. По номеру 22-20-12 никто не берёт трубку, а при обращении по телефону 22-20-10 после автоматического оповещения о записи разговора срабатывает перенаправление входящих вызовов на спам-систему, созданную на базе нейросетей.

Такие алгоритмы имитируют общение с реальным человеком и разработаны операторами связи специально для того, чтобы как можно дольше удержать на линии телефонных мошенников. Сложно представить, для чего управляющая компания настроила данный механизм защиты на все входящие вызовы и каким образом в таких условиях обеспечено аварийное обслуживание многоквартирного фонда.

Отчаявшись достучаться до УК через диспетчерскую, жильцы обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу.

- По номеру 112 мы всё же смогли передать заявку. Оператор обещала нам помочь. Но уже прошло полдня, а никакой реакции нет, — подчеркнула жительница Волгограда.

Редакция ИА «Высота 102» смогла связаться с одним из руководителей управляющей компании «Парадигма». Он подтвердил, что в организации знают о проблеме.

- Работаем над устранением неполадок. На текущий момент нами направлена заявка в «Концессии теплоснабжения». Ждём, когда специалисты проверят магистральные задвижки, — подчеркнул Вячеслав Дьяков.

Для чего сотрудники УК обратились в ресурсоснабжающую организацию, учитывая, что проблема затронула лишь некоторые стояки и явно связана с настройкой теплообменника в подвале дома — неизвестно.

В «Концессии теплоснабжения» на запрос журналистов ответили, что на их стороне никаких проблем нет. В пятиэтажку подаётся лишь теплоноситель для подготовки горячей воды. Всё остальное — на совести слесарей управляющей организации.

Также в ресурсоснабжающей компании подчеркнули, что заявок от УК «Парадигма», связанных с теплоснабжением д. 19 на ул. Таращанцев, не поступало.

Журналисты вновь обратились к руководству обслуживающей организации, с просьбой прокомментировали новую информацию.

- Я не знаю, с кем вы разговаривали, но наши специалисты точно передали заявку мастеру участка «Концессии теплоснабжения». В настоящее время на место выехали и наши, и их специалисты. Разбираемся. Всё дело в том, что ранее на тепловых сетях работы производили и ресурсники, и наши специалисты. Конечно, возможно, кто-то что-то напутал, не ту задвижку открыл, — добавил Вячеслав Дьяков.

На вопросы журналистов, почему элементарная настройка задвижек, на которую слесарям требуется всего пять минут, растянулась на трое суток, а также почему не организовано аварийно-диспетчерское обслуживание домов, руководитель отказался отвечать и бросил трубку.

Отметим, на момент публикации материала проблема жителей бывшего общежития так и не устранена. Редакция была вынуждена попросить вмешаться в вопиющую ситуацию Государственный жилищный надзор Волгоградской области. На текущий момент происходящее взято инспекторами на контроль.

Фото из архива ИА «Высота 102», панорама сервиса «Яндекс. Карты»