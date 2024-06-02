В Волгограде на месте заброшенного дендрария ФНЦ агроэкологии РАН появятся пруды и посадки редких растений





В Волгограде стали известны подробности судьбы заброшенного дендрария ФНЦ агроэкологии РАН, расположенного в Советском районе на Университетском проспекте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городских властей, в настоящее время федеральный НИИ получил технические условия на подключение к сетям электро-, газо-, водоснабжение объекта, необходимые для создания на данной территории научно-рекреационного кластера. Кроме того, началась разработка обновлённого градостроительного плана территории дендрария.

- Руководством ФНЦ агроэкологии РАН совместно с администрацией Волгограда принято решение о возрождении Дендрологического парка. На данный момент получены технические условия на электро-, газо-, водоснабжение объекта. Институт градостроительного планирования «Мегаполис» ведет работы по созданию градостроительного плана территории. Результатом этих изысканий будет благоустроенная территория площадью более 24,0 га с велосипедными дорожками, каскадом прудов, посадками растений с учетом климатической зоны, - подчеркнули в администрации Волгограда.

Кроме того, по информации мэрии, на заброшенной территории руководством НИИ проведена противопожарная опашка территории, а также другие работы по обеспечению противопожарной безопасности.

Напомним, ранее специалисты ДОМ.РФ предлагали вернуть заброшенную территорию федерального НИИ в городской оборот за счёт передачи участка под многоэтажную жилую застройку, однако впоследствии корпорация развития приняла решение отказаться от этих планов. Одновременно прокуратура Советского района Волгограда в судебном порядке обязала ФНЦ агроэкологии РАН привести дендрарий в надлежащее состояние и возобновить здесь научную деятельность.

Как уже сообщало ИА «Высота 102», федеральный институт судебное решение и требования надзорного органа не оспаривал, однако несколько раз пытался добиться отсрочки их исполнения, ссылаясь на нехватку финансирования. На осень 2023 года только лишь по предварительным подсчётам расходы на возрождение дендрария специалистами оценивались в 617 млн рублей. При этом годовой бюджет организации в несколько раз меньше этой суммы.

Отметим, дендрарий в Советском районе Волгограда имеет полувековую историю. Здесь долгое время учёные выводили районированные сорта деревьев, адаптированные к волгоградским условиям. В начале 2000-х годов парк, по сути, оказался в заброшенном состоянии, а сейчас и вовсе превратился в пустырь. В 2023 году также стало известно о планах мэрии по продлению наземной трамвайной линии от разворотного кольца на остановке «Обувная фабрика» до ТРЦ «Акварель». Транспортный маршрут должен пройти вблизи или же по территории дендрария.

Фото: панорамное изображение сервиса «Яндекс. Карты»