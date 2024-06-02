Общество

В Волгограде на месте заброшенного дендрария ФНЦ агроэкологии РАН появятся пруды и посадки редких растений

Общество 02.06.2024 11:05
0
02.06.2024 11:05


В Волгограде стали известны подробности судьбы заброшенного дендрария ФНЦ агроэкологии РАН, расположенного в Советском районе на Университетском проспекте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городских властей, в настоящее время федеральный НИИ получил технические условия на подключение к сетям электро-, газо-, водоснабжение объекта, необходимые для создания на данной территории научно-рекреационного кластера. Кроме того, началась разработка обновлённого градостроительного плана территории дендрария.

- Руководством ФНЦ агроэкологии РАН совместно с администрацией Волгограда принято решение о возрождении Дендрологического парка. На данный момент получены технические условия на электро-, газо-, водоснабжение объекта. Институт градостроительного планирования «Мегаполис» ведет работы по созданию градостроительного плана территории. Результатом этих изысканий будет благоустроенная территория площадью более 24,0 га с велосипедными дорожками, каскадом прудов, посадками растений с учетом климатической зоны, - подчеркнули в администрации Волгограда.

Кроме того, по информации мэрии, на заброшенной территории руководством НИИ проведена противопожарная опашка территории, а также другие работы по обеспечению противопожарной безопасности.

Напомним, ранее специалисты ДОМ.РФ предлагали вернуть заброшенную территорию федерального НИИ в городской оборот за счёт передачи участка под многоэтажную жилую застройку, однако впоследствии корпорация развития приняла решение отказаться от этих планов. Одновременно прокуратура Советского района Волгограда в судебном порядке обязала ФНЦ агроэкологии РАН привести дендрарий в надлежащее состояние и возобновить здесь научную деятельность.

Как уже сообщало ИА «Высота 102», федеральный институт судебное решение и требования надзорного органа не оспаривал, однако несколько раз пытался добиться отсрочки их исполнения, ссылаясь на нехватку финансирования. На осень 2023 года только лишь по предварительным подсчётам расходы на возрождение дендрария специалистами оценивались в 617 млн рублей. При этом годовой бюджет организации в несколько раз меньше этой суммы.

Отметим, дендрарий в Советском районе Волгограда имеет полувековую историю. Здесь долгое время учёные выводили районированные сорта деревьев, адаптированные к волгоградским условиям. В начале 2000-х годов парк, по сути, оказался в заброшенном состоянии, а сейчас и вовсе превратился в пустырь. В 2023 году также стало известно о планах мэрии по продлению наземной трамвайной линии от разворотного кольца на остановке «Обувная фабрика» до ТРЦ «Акварель». Транспортный маршрут должен пройти вблизи или же по территории дендрария.

Фото: панорамное изображение сервиса «Яндекс. Карты»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.06.2024 14:33
Общество 02.06.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2024 14:09
Общество 02.06.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2024 12:34
Общество 02.06.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2024 12:31
Общество 02.06.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2024 11:39
Общество 02.06.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2024 10:23
Общество 02.06.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2024 09:58
Общество 02.06.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2024 09:34
Общество 02.06.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2024 07:43
Общество 02.06.2024 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 22:32
Общество 01.06.2024 22:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 21:34
Общество 01.06.2024 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 20:56
Общество 01.06.2024 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 18:23
Общество 01.06.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 17:45
Общество 01.06.2024 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 17:18
Общество 01.06.2024 17:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:33
Сильнейший ливень обрушился на север ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
В Волгограде в гости к садоводам собрались коммунальщики-контролерыСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде трамвай №10 сошел с рельсов из-за ДТП на ул. КаспийскойСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде по видео ищут кавказцев, разгромивших арт-обект на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгограде и области на новой неделе прогнозируют испепеляющие +38 градусовСмотреть фотографии
12:31
В Калаче-на-Дону водитель внедорожника сбил 6-летнего ребёнкаСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде ночью под асфальт провалилась иномаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Водитель чудом уцелел после сальто на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Свыше 16 тыс. волгоградцев отметили День защиты детей в ЦПКиОСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде на месте заброшенного дендрария ФНЦ агроэкологии РАН появятся пруды и посадки редких растенийСмотреть фотографии
10:23
Двух 20-летних волгоградцев задержали оперативники в АстраханиСмотреть фотографии
09:58
Волгоградцев попросили потерпеть из-за масштабного сбоя в СДЭКСмотреть фотографии
09:50
Командированный в Саратов волгоградец «просадил» полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
09:34
Студент ВолгГМУ рассказал о конфликте в вузе перед экзаменомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
В Госдуме предложили узаконить сокращенный рабочий день во время жарыСмотреть фотографии
07:43
Под Волгоградом июньский град добил урожай садоводовСмотреть фотографии
22:32
Бастрыкин отреагировал на жалобы о закрытии сельского ДК под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:34
Из Волгограда стали летать самолеты в Минск и СочиСмотреть фотографии
20:56
Неприкасаемые пенсии, штрафы в ЖКХ и мигранты: какие законы вступают в силу в июнеСмотреть фотографии
19:05
Волгоградец ради лайков решил убить свой GelandewagenСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Денис Майданов спел для подростков в оборонно-спортивном лагере под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
В Волгограде десятки сотрудников УФСБ и полиции пришли за мигрантамиСмотреть фотографии
17:18
Волгоградским участникам СВО вручили сертификаты на авто с ручным управлениемСмотреть фотографии
16:15
Жестокий шторм накроет Волгоградскую область в ближайшие часыСмотреть фотографии
15:56
«Высота 102» на высоте: журналисты редакции стали победителями Зеленого марафона в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:55
Детфонд 1 июня вручил подарки юным жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:24
Под Волгоградом 70-летний водитель сбежал после наезда на подросткаСмотреть фотографии
13:49
Волгоградский педагог в Москве получила ключи от обещанной квартирыСмотреть фотографии
13:02
Город неведения? В Волгограде жильцы квартиры с обрушившимся потолком взывают о помощиСмотреть фотографии
12:41
Сергей Миронов помолился в кафедральном соборе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 