В Волгограде и области на новой неделе прогнозируют испепеляющие +38 градусов





В Волгоградской области новая неделя начнется с небольшого дождя, на смену которому придет жара до +38 градусов, сообщает V102.RU со ссылкой на краткосрочный прогноз регионального ЦГМС.

- В понедельник, 3 июня, днем в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Ветер днем с порывами 7-12 м/с, а вечером до 18 м/с, - сообщили синоптики. - Температура воздуха ночью будет составлять от +14 до +19градусов, а днём до +34 градусов.

Во вторник пасмурная погода в регионе сменится летней жарой. Ветер западного и юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночьью будет держаться в пределах +15...+20 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +35 градусов.

В среду, 5 июня, по данным синоптиков, в Волгоградской области ожидается до +38 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с порывами до 8-13 м/с.

Напомним, ранее в Волгоградской области предупредили об оранжевом уровне погодной опасности, которая будет действовать до 2 июня.