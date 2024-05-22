Экономика 22.05.2024 17:08 Реклама
0
22.05.2024 17:08 Реклама
Комбинированный способ проветривания в руднике начали применять на Гремячинском ГОКе в Волгоградской области.
Месторождение, которое разрабатывает предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий, отличается повышенным выделением пыли при разрушении в процессе добычи полезного ископаемого. Долгое время сотрудники пытались улучшить обстановку в забоях. Прорыв в решении этой проблемы был достигнут внедрением комбинированного способа проветривания.
Отправной точкой для разработки этого метода стало научное исследование, проведенное Горным институтом Уральского отделения Российской академии наук. Проведенный анализ подтвердил, что комбинированный метод вентиляции является наиболее эффективным способом снижения содержания пыли в рудничной атмосфере.
Проведенные испытания в забое комбайнового комплекса подтвердили эффективность практического применения этого способа.
– Улучшениями условий работы наших сотрудников мы занялись с самого начала освоения месторождения, – говорит Илья Поляков, главный инженер технической дирекции. - Наша руда достаточно сухая и мы получаем много мелкой фракции, которая летает в воздухе. Мы искали такой метод сбора, утилизации и отвода пыли из рабочих зон в соляном руднике, при котором не использовалась или минимально использовалась бы вода. Для этого совместно с нашими коллегами из компании СУЭК мы проработали такой метод, как комбинированный способ проветривания. Мы его сильно изменили, адаптировали к работе в условиях Гремячинского месторождения и получили достаточно большой эффект.
– Забой стал намного чаще, пыль быстрее выветривается и машинисту самоходного вагона стало намного легче ездить по трассе движения, потому что видимость стала намного лучше, – подтверждает положительные изменения после внедрения новой системы Денис Шашко, машинист горных выемочных машин участка горно-подготовительных работ №1.
– Внедрение комбинированного метода проветривания стало большим шагом ЕвроХим-ВолгаКалия к созданию безопасного и комфортного производственного пространства. Идею применения комбинированного способа проветривания выработок нам подал советник генерального директора компании «ЕвроХим» Владимир Артемьев. Мы осуществили его начинание, и в итоге нам удалось не только повысить эффективность добычи руды, но и значительно снизить риск производственных происшествий, создать более благоприятную и комфортную атмосферу работы в руднике,– отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам21.05.2024 13:28 Реклама
Экономика 21.05.2024 13:28 Реклама
Волгоградцы накопили в банках на «черный день» 421 миллиард рублей20.05.2024 20:43
Экономика 20.05.2024 20:43
От майских заморозков могли погибнуть 5% озимых в Волгоградской области20.05.2024 18:56
Экономика 20.05.2024 18:56
Эксперты узнали, когда волгоградцы смогут зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц20.05.2024 14:27
Экономика 20.05.2024 14:27
Благодаря внедрению технологий AI прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб.17.05.2024 20:49
Экономика 17.05.2024 20:49
ПСБ: современные банковские технологии способствуют росту деловой активности женщин17.05.2024 17:41 Реклама
Экономика 17.05.2024 17:41 Реклама
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года17.05.2024 14:57 Реклама
Экономика 17.05.2024 14:57 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличными17.05.2024 10:53 Реклама
Экономика 17.05.2024 10:53 Реклама
«Красный Октябрь» повышает производительность оборудования благодаря новому закалочному комплексу16.05.2024 16:05 Реклама
Экономика 16.05.2024 16:05 Реклама
Работодатели подняли волгоградцам зарплаты16.05.2024 14:09
Экономика 16.05.2024 14:09
В Волгограде стоимость авиабилетов выросла на 9%16.05.2024 10:39
Экономика 16.05.2024 10:39
Цены на бензин в Волгоградской области ушли в «застой»16.05.2024 08:25
Экономика 16.05.2024 08:25
Волгограду добавили почти 6 миллиардов на дороги и транспорт15.05.2024 14:08
Экономика 15.05.2024 14:08
Сады Придонья выводят на рынок премиальный бренд в новом формате14.05.2024 09:16 Реклама
Экономика 14.05.2024 09:16 Реклама
Банк Уралсиб запустил для бизнеса В2В переводы в Системе быстрых платежей13.05.2024 15:27 Реклама
Экономика 13.05.2024 15:27 Реклама