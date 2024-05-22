Экономика

ЕвроХим-ВолгаКалий внедряет комбинированный способ проветривания на руднике

Экономика 22.05.2024 17:08 Реклама
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22.05.2024 17:08 Реклама


Комбинированный способ проветривания в руднике начали применять на Гремячинском ГОКе в Волгоградской области.
Месторождение, которое разрабатывает предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий, отличается повышенным выделением пыли при разрушении в процессе добычи полезного ископаемого. Долгое время сотрудники пытались улучшить обстановку в забоях. Прорыв в решении этой проблемы был достигнут внедрением комбинированного способа проветривания.
Отправной точкой для разработки этого метода стало научное исследование, проведенное Горным институтом Уральского отделения Российской академии наук. Проведенный анализ подтвердил, что комбинированный метод вентиляции является наиболее эффективным способом снижения содержания пыли в рудничной атмосфере.  
Проведенные испытания в забое комбайнового комплекса подтвердили эффективность практического применения этого способа. 

– Улучшениями условий работы наших сотрудников мы занялись с самого начала освоения месторождения, – говорит Илья Поляков, главный инженер технической дирекции. - Наша руда достаточно сухая и мы получаем много мелкой фракции, которая летает в воздухе. Мы искали такой метод сбора, утилизации и отвода пыли из рабочих зон в соляном руднике, при котором не использовалась или минимально использовалась бы вода. Для этого совместно с нашими коллегами из компании СУЭК мы проработали такой метод, как комбинированный способ проветривания. Мы его сильно изменили, адаптировали к работе в условиях Гремячинского месторождения и получили достаточно большой эффект. 

– Забой стал намного чаще, пыль быстрее выветривается и машинисту самоходного вагона стало намного легче ездить по трассе движения, потому что видимость стала намного лучше, – подтверждает положительные изменения после внедрения новой системы Денис Шашко, машинист горных выемочных машин участка горно-подготовительных работ №1. 
– Внедрение комбинированного метода проветривания стало большим шагом ЕвроХим-ВолгаКалия к созданию безопасного и комфортного производственного пространства. Идею применения комбинированного способа проветривания выработок нам подал советник генерального директора компании «ЕвроХим» Владимир Артемьев. Мы осуществили его начинание, и в итоге нам удалось не только повысить эффективность добычи руды, но и значительно снизить риск производственных происшествий, создать более благоприятную и комфортную атмосферу работы в руднике,– отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

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