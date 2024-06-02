В Волгограде коммунальщики оперативно обуздали вырвавшийся посреди проезжей части фонтан





2 июня в Ворошиловском районе Волгограда горожане стали свидетелями необычной картины. На проезжей части ул. Калинина, неподалёку от перекрёстка с ул. Рабоче-Крестинской, сквозь асфальт пробились сразу несколько водяных струй, частично подтопивших дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», на место происшествия оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады, купировав прорыв.

- В «Концессии водоснабжения» поступило сообщение о технологическом нарушении по улице Калинина в Ворошиловском районе. Специалисты провели необходимые мероприятия по недопущению дальнейшей течи. В ближайшее время будут выполнены работы по устранению технологического нарушения, — подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Отметим, восстановительные работы не повлекут за собой ограничение водоснабжения абонентов.

Фото и видео читатели ИА «Высота 102»