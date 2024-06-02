Под Волгоградом июньский град добил урожай садоводов





В Волгоградской области в первый летний день природа вновь решила испытать жителей региона на прочность. Как и предупреждали синоптики, многие муниципальные районы оказались во власти непогоды, однако, судя по всему, сильнее всего досталось Калачу-на-Дону.

Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на очевидцев, 1 июня город и прилегающие населённые пункты приняли удар сильнейшего града. Видеокадры разгула стихии были опубликованы в социальных сетях.

Напомним, о надвигающемся шторме волгоградцев ещё 31 мая предупреждали в МЧС России. Ранее жителям региона пришлось испытать удар экстремальных заморозков. Капризы погоды уже погубили часть озимых и нанесли серьёзный ущерб огородам дачников и садоводов.

Фото и видео: сообщество Волгоград / t.me