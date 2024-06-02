Ушла после конфликта: в Камышине разыскивают 13-летнюю школьницу с короткой стрижкой





В городе Камышин Волгоградской области разыскивают 13-летнюю Елизавету Дайлову, которая ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Как сообщила V102.RU мама пропавшей девочки Светлана, девушка после ссоры убежала из дома более двух часов назад без телефона и денег и больше о ней ничего неизвестно.

- После непродолжительной ссоры Лиза ушла из дома в неизвестном направлении. Ни подруги, ни соседи не знают о ее местонахождении ничего, - рассказала информагентству обеспокоенная Светлана. - Так быстро вышла, что я и не смогла ничего понять. Сразу же начала писать всем ее подружкам и соцсети с кликом о помощи.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, короткая стрижка, серо-голубые глаза.

В момент исчезновения Лиза была одета в серое трико, белые кроссовки и майку.

Всем, кто видел или хоть что-то знает о ее местонахождении, просьба позвонить по номеру телефона - 8 927-521-28-19 (Светлана).



Фото: Подсмотрено. Камышин / Telegram