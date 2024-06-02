Водитель чудом уцелел после сальто на трассе в Волгоградской области





Сегодня утром, 2 июня, в Волгоградской области произошло жесткое ДТП с перевертышем, в результате которого водитель легковушки чудом остался жив. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ «КССМП», авария случилась на 473 километре трассы Волгоград - Сызрань.

- На вызов о ДТП близ Камышина срочно выехала бригада скорой помощи. В 08:40 на трассе перевернулся легковой автомобиль, - уточнили в станции скорой медицинской помощи.

После прибытия медиков водитель автомобиля был осмотрен. По счастливой случайности, автомобилист оказался невредим - он отказался от госпитализации.

Фото: ГБУЗ «КССМП» / ВКонтакте