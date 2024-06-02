Происшествия

Под Волгоградом по дороге в больницу скончалась водитель опрокинувшейся «Гранты»

Происшествия 02.06.2024 15:00
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02.06.2024 15:00


В Палласовском районе Волгоградской области погибла 41-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», который опрокинулся в кювет. Как сообщили V102.RU  в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне на 159 километре трассы «Быково-Кайсацкое-Эльтон-Отгонный».

По предварительным данным, в 00:30 ночи женщина на легковом автомобиле не справилась с управлением и съехала в сторону правой обочины с последующим опрокидыванием в кювет. 

- В результате ДТП женщина-водитель скончалась при транспортировке в больницу, - уточнили в ведомстве. 

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