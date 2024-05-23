Экономика

Цены на бензин взяли реванш в Волгоградской области

Экономика 23.05.2024 08:16
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23.05.2024 08:16


В Волгоградской области вновь отмечен заметный рост цен на автомобильное топливо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, изменения в сторону увеличения произошли всего лишь за неделю, итогом которых стало подорожание всех марок топлива.
АИ-92 стал дороже на 21 копейку (51,73 рубля за литр), АИ-95- на 23 копейки (57,49 рубля).
Больше всего выросла цена на АИ-98 – сразу  на 32 копейки (67,33 рубля). Не обошло стороной подорожание и дизтопливо. Неделю назад солярка стоила 62,3 рубля, а сейчас – на 7 копеек больше.
Напомним, на предыдущей неделе стоимость бензина не изменилась ни на копейку. Зато теперь, как видим, взяла реванш за временную стабильность.

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