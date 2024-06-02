У нас бытовая техника выходит из строя: под Волгоградом сельчане жалуются на проблемы с водой





Жители Александровского поселения Жирновского района Волгоградской области обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на перебои с работой местного водопровода. По информации сельчан, вот уже третью неделю питьевого ресурса не хватает части населённого пункта, расположенной на возвышенности.









- Не знаем, что нам уже и делать. Воды катастрофически не хватает. Идёт днём тонкой струйкой. Бытовая техника не включается. Того и гляди, стиральная машинка выйдет из строя. Газовые котлы также не работают, - рассказал журналистам один из местных жителей.

О проблеме знают в местной администрации, однако помочь ничем не могут.

- По имеющейся у меня информации, на насосной станции существует проблема с одной из силовых установок. Она должна по мощности выдавать где-то 16 кубометров питьевой воды в час, а в реальности выход в разы меньше. Вот и получается, что до части села, ресурс не доходит. Но я, как глава, при всём желании помочь не могу, ведь в декабре 2023 года у нас всю коммунальную инфраструктуру забрали районные власти, - подчеркнул глава поселения Руслан Алекперов.

Со слов руководителя, на текущий момент водопровод и насосная станция находятся на балансе МУП «Контакт», однако коммунальщики не спешат восстанавливать нормальную работу оборудования.

- У них всё время какие-то отговорки. То людей нет, то выездов много, - добавил руководитель.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в районную администрацию.

- Вы знаете, проблема действительно есть, но она не столь однозначна. По закону обеспечение работы местных сетей водоснабжения входит в обязанности именно районных властей. Однако многие главы поселений берут инициативу в свои руки и, находясь на местах, стараются оперативно решать все возникающие вопросы. Но в случае с Александровским сельским поселением ситуация сложилась иная. В прошлом году Руслан Сулейманович сам отказался от этой инфраструктуры, потребовав район забрать её на баланс. Мы это сделали. Сейчас специалисты МУП «Контакт» проводят инвентаризацию имущества и текущего состояния сетей. Планируем постепенно всё привести в порядок, - рассказал глава района Александр Шевченко.

Руководитель признаёт, что в поселении существует проблема с работой насосной станции, однако отмечает, что агрегат вовремя не был заменён сельскими властями.

- Я сам начинал именно главой Александровки. В 1999 году инфраструктура как раз находилась на балансе районных властей. В 2000 году я лично её забрал себе и привёл всё в порядок. Для меня загадка, почему сегодняшний руководитель долгое время закрывал глаза на проблемы, а сейчас решил перебросить всё на плечи района. Аварийной ситуацией, которая недавно произошла в селе, уже занимаются специалисты, - отметил глава района.

Несмотря на очевидный конфликт между властями, работы по ремонту насоса одной из скважин всё же должны начаться уже на следующей неделе.

- Самое главное, что вода в селе есть. А напор мы восстановим уже в ближайшее время. В понедельник коммунальные службы приедут в Александровку и разберут насосное оборудование. Если будет необходимость, специалисты установят новое оборудование, - подчеркнул Александр Шевченко.





По стечению обстоятельств, сразу после беседы с руководителем на журналистов ИА «Высота 102» вышел ещё один житель Александровского поселения. Сельчанин рассказал, что проживает в доме № 10 на ул. 65 лет Победы. По его информации, хоть и есть определённые проблемы с водоснабжением, но они носят незначительный, сезонный характер. Мужчина также направил в редакцию видеозапись, на которой запечатлено, что в его подворье проблем с напором нет.

Отметим, на момент публикации статьи в Александровском сельском поселении Жирновского района властями было распространено официальное сообщение с извинениями за доставленные неудобства. Кроме того, коммунальные службы также обозначили сроки восстановления полноценного водоснабжения населённого пункта — начало следующей недели.