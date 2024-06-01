В Волгограде десятки сотрудников УФСБ и полиции пришли за мигрантами

Рейды по проверке иностранцев на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства прошли в Красноармейском районе Волгограда, передает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, полиция совместно с сотрудниками УФСБ посетили объекты торговли, строительства, сельхозугодия, а также СНТ и другие места компактного проживания мигрантов.

В результате по итогам рейда было возбуждено 11 административных дел. За неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП РФ) к ответственности было привлечено три человека.

Сотрудники Госавтоинспекции, которые также участвовали в проверочных мероприятиях, пресекли свыше 30 различных нарушений ППД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области