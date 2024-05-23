Экономика

Эксперт: Изменение налоговых ставок не коснется большинства волгоградцев

Экономика 23.05.2024 16:29
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23.05.2024 16:29


В Государственно думе сегодня, 23 мая, прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства. Выступая перед депутатами, министр финансов РФ Антон Силуанов напомнил, что основные параметры налоговой системы необходимо зафиксировать до 2030 года, а при подготовке предложений нужно исходить из принципа справедливости. 

Это [принцип справедливости] наш ключевой подход при подготовке всех наших новаций. Слышим запросы депутатского корпуса об усилении прогрессии в шкале НДФЛ. Такие предложения высказывались и на экспертном совете Государственной думы, и в ходе обсуждений законов о бюджете, налоговых наших предложений, которые мы здесь рассматриваем, – сказал Силуанов.

По словам министра, прогрессия в налогообложении доходов граждан – не новация для других стран. 

Этот принцип применяется в странах наших соседей, где верхняя часть шкалы доходит до 25%. В странах дальнего зарубежья верхняя шкала налогообложения поднимается до 45–55%. Понятно, что мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, – сказал Силуанов. 

Средства от дополнительных налогов, заверил спикер, пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру.

Вячеслав Володин, в свою очередь, обратил внимание на различия в доходах жителей развитых и отстающих городов. 

Основная нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, – на богатых, – уточнил Володин. – А средний класс обижать не надо, потому что он только встает на ноги. Что касается заработных плат, особенно если брать регионы, исключив Москву, [Санкт-Петербург,] Ханты-Мансийск и еще ряд территорий, то мы с вами понимаем, что даже средняя зарплата в Москве очень далеко. Поэтому это понятие тоже растяжимое, и для каждого региона оно свое. 

Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и предпринимательства ВолгГТУ Ольга Коробейникова, в свою очередь, отмечает, что необходимость изменения налогового законодательства назрела давно. В пример она приводит результаты соцопросов, которые свидетельствуют о том, что большинство россиян действительно считают несправедливым взимание подоходного налога по единой ставке в 13% для всех категорий граждан, независимо от уровня доходов.  

По мнению Коробейниковой, прогрессия в налогообложении вряд ли затронет массово жителей Волгоградской области ввиду уровня доходов населения.  

Модернизация налоговой системы направлена на упрощение взаимодействия с налоговыми органами, повышение эффективности сбора налогов, а также стимулирование экономического развития и привлечение инвестиций. Основная цель – сокращение социального неравенства и справедливое распределение фискальной нагрузки, – говорит эксперт. – При этом повышение налоговых ставок не коснется большинства жителей Волгоградской области. 

В то же время доктор экономических наук уверена, что реформа будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию области. 

Дополнительные суммы налогов, полученных от наиболее обеспеченных граждан, останутся в бюджете Волгоградской области и будут использованы на благо всех жителей региона, — рассказала эксперт.

Напомним, о необходимости модернизации налогового законодательства заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, к изменению налогообложения власти должны подходить аккуратно, а созданная система – быть стабильной минимум до 2030 года.

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