Общество

Денис Майданов спел для подростков в оборонно-спортивном лагере под Волгоградом

Общество 01.06.2024 18:23
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01.06.2024 18:23


Сегодня, 1 июня, Денис Майданов в полевых условиях спел свои хиты перед подростками в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области, передает V102.RU.




Первая смена в этом лагере, который создан на территории возвращённой в собственность региона спортивной школы «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе, открылась в конце мая. Оснащение лагеря лично оценил губернатор Андрей Бочаров.

Ранее сообщалось, что сейчас здесь находятся 650 подростков из населенных пунктов региона, ребята из Белгородской области, а также четырех новых регионов России. 

Всего в предстоящий летний период работа лагеря будет организована в 4 смены по 21 день каждая. Путевки для детей бесплатные. Здесь созданы все условия для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. Отмечается, что в основу лагеря лег передовой опыт Минобороны России по подготовке молодых людей к службе в армии.

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