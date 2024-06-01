Денис Майданов спел для подростков в оборонно-спортивном лагере под Волгоградом

Сегодня, 1 июня, Денис Майданов в полевых условиях спел свои хиты перед подростками в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области, передает V102.RU.







Первая смена в этом лагере, который создан на территории возвращённой в собственность региона спортивной школы «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе, открылась в конце мая. Оснащение лагеря лично оценил губернатор Андрей Бочаров.

Ранее сообщалось, что сейчас здесь находятся 650 подростков из населенных пунктов региона, ребята из Белгородской области, а также четырех новых регионов России.

Всего в предстоящий летний период работа лагеря будет организована в 4 смены по 21 день каждая. Путевки для детей бесплатные. Здесь созданы все условия для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. Отмечается, что в основу лагеря лег передовой опыт Минобороны России по подготовке молодых людей к службе в армии.