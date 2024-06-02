В Волгограде ночью под асфальт провалилась иномарка





В Ворошиловском районе Волгограда автомобиль Hyundai Solaris провалился под асфальт. Как сообщает V102.RU, инцидент с автомобилем произошел на улице Симбирской. Видеозапись с места происшествия выложили волгоградцы в местном телеграм-канале.







Компания молодых людей на автомобиле выезжала с прилегающей территории на главную дорогу. Передняя часть иномарки ушла под землю в дыру глубиной почти полметра. Хозяин не решился вызволять свой автомобиль самостоятельно, опасаясь еще сильное повредить транспортное средство.

Напомним, ранее в Урюпинске Волгоградской области на краю огромного провала повисла «Ока».

Видео: Волгоград Поймет / Telegram