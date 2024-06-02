Двух 20-летних волгоградцев задержали оперативники в Астрахани





В Астрахани оперативники провели спецоперацию по задержанию наркодилеров. Как сообщает издание «Астрахань 24», двое волгоградцев в возрасте 20 лет приехали в региональный центр специально, чтобы забрать из тайника крупную партию запрещенных веществ и доставить ее на малую родину.

По информации астраханских журналистов, 20-летние парни, прибыв в город, сняли квартиру и, дождавшись ночи, отправились по координатам, переданным куратором. Однако на месте их уже ждали оперативники. Сотрудники астраханского главка МВД России арестовали наркодилеров с поличным.

Отметим, на текущий момент следователями возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Волгоградцам грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Фото: управление МВД России по Астраханской области