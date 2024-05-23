Экономика

Борщевой набор резко подорожал в Волгоградской области

Экономика 23.05.2024 09:35
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23.05.2024 09:35


В Волгоградской области заметно подорожали овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, за неделю картофель вырос в цене на 11,58% - до 34,06 рубля за кг. Капуста подорожала еще больше – на 13,76% (43,43 рубля). Стоимость лука увеличилась почти на 11% - до 33,42 рубля. Свекла стоит теперь 60,67 рубля, что на 9,22% больше, чем на предыдущей неделе.
Зато огурцы и помидоры продолжают стремительно дешеветь. Огурцы, например, стали дешевле на 15% - цены на них снизились почти до 100 рублей. Стоимость помидоров уменьшилась на 10% - до 188 рублей.
При этом на прошлой неделе в регионе заметно подорожал черный чай. Рост составил около 5%. Теперь средняя стоимость килограмма этого популярного напитка  составляет 941,99 рубля. Выросла на 2,08% и соль – до 15,05 рубля. 
Фото V102.RU

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