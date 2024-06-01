Общество

Неприкасаемые пенсии, штрафы в ЖКХ и мигранты: какие законы вступают в силу в июне

Общество 01.06.2024 20:56
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01.06.2024 20:56


В первый месяц лета в России вступят в силу законы, которые изменять жизнь многим жителям Волгоградской области и других регионов, передает V102.RU. По информации Госдумы РФ, в июне начнут действовать новые правила для единого пособия на детей, ужесточится ответственность поставщиков воды, света и тепла за некачественные услуги, а отпечатки пальцев будут брать не только у трудовых мигрантов и др.

1 июня

Контроль за оборотом алкоголя

В России теперь оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции будет возможен при наличии сопроводительных электронных документов, которые должны удостоверять легальность производства и оборота такой продукции.

Расчет единого пособия на детей по-новому

При расчете среднедушевого дохода для назначения единого пособия по новым правилам будут учитывать сумму алиментов. Если они установлены судом, то считается объем фактически поступивших средств. Если родители договорились об алиментах, то учтут сумму, указанную в заявлении, но не менее минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом. Также не будет учитываться доход от подработки несовершеннолетних.

Туристические маршруты обезопасят

Туристским маршрутам, которые требуют сопровождения аттестованным инструктором-проводником, правительство определит виды и категории сложности. Регионы смогут устанавливать такие маршруты на своих территориях. Инструкторы-проводники будут обязаны уведомлять региональные органы исполнительной власти о том, что сопровождают туристов на таком маршруте, до начала и после его прохождения.

9 июня

Штрафники в ЖКХ

В России повышается ответственность ресурсоснабжающих компаний за некачественные услуги ЖКХ. За подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой и другое будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Ранее штрафы за такие нарушения для юридических лиц составляли 10 тысяч, а их размер не пересматривался с 2007 года.

Пенсий детей-инвалидов защитят от списания

Пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, а также социальные доплаты к ним не спишут при взыскании долгов с другого человека. Это касается случаев, когда средства поступают на счета родителей, усыновителей и опекунов. Ранее эти деньги могли подпасть под взыскание.

Чтобы снизить детскую преступность

Вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких — трех и более — преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Ранее УК РФ не предполагал дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений, в совершение которых вовлекают детей. 

10 июня

Народным умельцам - поддержка

У органов власти и местного самоуправления появится право оказывать финансовую, информационную, консультационную, организационную и другие меры поддержки мастерам художественных промыслов. Они смогут оформиться как самозанятые.


Матери-преступницы смогут рассчитывать на УДО

Женщины с детьми до 4 лет, осужденные за преступления небольшой тяжести, смогут получить условно-досрочное освобождение. Речь идет о случаях, когда дети находятся в доме ребенка того же исправительного учреждения, где отбывает наказание мать. По действующему законодательству возраст ребенка не должен превышать трех лет. 

17 июня

Круизный туризм на Дальнем Востоке 

Российские круизные суда получат возможность заходить в пункты и порты, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа, без прохождения пограничного контроля. Закон направлен на развитие круизного туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны.

23 июня

Модернизация отечественной промышленности

На промышленных предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, будут проводить экспертную оценку, которая будет способствовать переходу на наилучшие доступные технологии. 

О незаконной миграции

В круг лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, включат иностранцев, желающих въехать в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 дней. Паспортно-визовый сервис МВД привлекут к предоставлению госуслуг в сфере миграции. 

30 июня

Чиновников с иностранным гражданством уволят 

Государственные и муниципальные служащие, должностные лица, работники госорганов или органов местного самоуправления, военнослужащие, не представившие документы о прекращении иностранного гражданства, будут уволены.

- Здесь нет ущемления прав, здесь все по честному, и, если хотите, это нужно было сделать давно, — уверен спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Фото: архив V102.RU

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