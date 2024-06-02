В Калаче-на-Дону водитель внедорожника сбил 6-летнего ребёнка





В Волгоградской области День защиты детей не обошёлся без ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщает ИА «Высота 102», 1 июня на одной из центральных улиц Калача-на-Дону водитель внедорожника сбил 6-летнего ребёнка.

- В 21:02 22-летний водитель, управляя автомашиной UAZ Patriot, двигаясь по ул. Октябрьская, совершил наезд на 6-летнего ребенка, который выехал на проезжую часть на самокате. В результате ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение, — рассказали редакции в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, ребёнку понадобилась экстренная медицинская помощь. Он был оперативно доставлен в одно из местных медицинских учреждений.

Фото из архива ИА «Высота 102»