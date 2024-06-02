Сильнейший ливень обрушился на север Волгограда





Сегодня, 2 июня, на Краснооктябрьский район Волгограда обрушился сильный ливень, который сопровождался оглушительными раскатами грома, сообщает V102.RU. Момент бущующей стихии местные жители наблюдали с балконов своих квартир.







В Краснооктябрьском районе крупный дождь длился примерно 10 минут. За это время тротуары вдоль жилых домов и проезжей части наполнились водой и превратились в реки. После непродолжительного дождя наступило резкое затишье, сопровождаемое лучами солнца.

Оказалось, что дождь также обрушился в городе-спутнике Волжский, после чего направился только в Краснооктябрьский район Волгограда. В других районах он лишь зацепил небольшие участки, после чего улицы накрыло духотой.

Видео: читатели V102.RU