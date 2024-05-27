Экономика

Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в топ-10 лучших премиальных карт

Экономика 27.05.2024 16:09 Реклама
0
27.05.2024 16:09 Реклама


Карта Mir Supreme Банка Уралсиб  вошла в топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт в мае 2024 года. Рейтинг составлен порталом Выберу.ру.
При проведении исследования эксперты портала сравнили такие важные параметры дебетовых карт как стоимость выпуска и обслуживания карты, максимально возможный процент кешбэка,  размер кешбэка, который можно вернуть со всех покупок, набор привилегий в программе лояльности, получение дохода на остаток средств на счёте карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности по карте.
Карта Mir Supreme Уралсиба выпускается в составе пакетов услуг банка Premium Light, Premium, Private и объединяет в себе предложения пакета услуг от Банка Уралсиб и привилегии платежной системы «Мир». 
Более подробно о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.05.2024 10:39 Реклама
Экономика 27.05.2024 10:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2024 14:01
Экономика 25.05.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.05.2024 16:39 Реклама
Экономика 24.05.2024 16:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.05.2024 16:03
Экономика 24.05.2024 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.05.2024 15:22 Реклама
Экономика 24.05.2024 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.05.2024 16:29
Экономика 23.05.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.05.2024 09:35
Экономика 23.05.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.05.2024 08:16
Экономика 23.05.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.05.2024 17:08 Реклама
Экономика 22.05.2024 17:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2024 13:28 Реклама
Экономика 21.05.2024 13:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2024 20:43
Экономика 20.05.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.05.2024 18:56
Экономика 20.05.2024 18:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.05.2024 14:27
Экономика 20.05.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.05.2024 20:49
Экономика 17.05.2024 20:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.05.2024 17:41 Реклама
Экономика 17.05.2024 17:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:24
Горящая трава подожгла сараи в хуторе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:53
В Краснослободске в ДТП 27 мая погиб мотоциклистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
Бушующая в Калмыкия пыльная буря доберется до Волгограда 30 маяСмотреть фотографии
16:15
Под Волгоградом в районе Рассветовского сельского поселения обнаружены обломки БПЛАСмотреть фотографии
16:09
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в топ-10 лучших премиальных картСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде лишенная прав на дочь блогер Ахметова идет под суд за угрозы убийствомСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде загорелась квартира в многоэтажке на Семи ветрахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Экс-главу района Волгоградской области Юрия Долидзе подозревают в разврате с детьмиСмотреть фотографии
14:33
Политикам такое не снилось: Владимир Шкарин снова возглавил ВолгГМУСмотреть фотографии
14:28
На Волжской ГЭС продлили дневной запрет на движение большегрузовСмотреть фотографии
14:26
Суд отказался выпускать генерала Попова под домашний арестСмотреть фотографии
13:39
Водителя спасли лишь подушки безопасности: в Иловле произошло страшное ДТП с участием Suzuki VitaraСмотреть фотографии
13:21
Дым видно было из Средней Ахтубы: в Волгограде пожарные ликвидировали возгорание в высотке UrbnСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Горящий фасад строящейся высотки в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
В Москве суд приступил к рассмотрению ходатайства об изменении мер пресечения генералу ПоповуСмотреть фотографии
12:28
Крупный пожар в строящемся ЖК тушат в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:20
«Шаг к мечте» сделали юные артисты балета театра «Царицынская опера»Смотреть фотографии
12:16
После ток-шоу на ТВ к волгоградской матери-грязнуле нагрянула проверкаСмотреть фотографии
12:08
Волгоградцев продолжают атаковать клещи: за неделю покусан 131 человекСмотреть фотографии
11:54
Глав городов и сел Волгоградской области соберут на учения из-за жарыСмотреть фотографии
11:39
Истязавшего 5-летнего сына отца-садиста оставили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
11:10
Модный и вместительный по привлекательной цене: первые впечатления от LIVAN X6 PROСмотреть фотографии
10:58
Жесткое ДТП с байком на ул. Пархоменко в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографии
10:39
«Росгосстрах» награжден премией Finaward за инновацию «Цифровой агент»Смотреть фотографии
10:33
СК начал проверку по факту инцидента с подростком на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
Пробка длиной в 12 км образовалась на въезде в Волгоград из-за аварииСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области пройдет Спартакиада молодежи России допризывного возрастаСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде из-за вспыхнувшей «Лады» эвакуировали сотрудников «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
09:53
УФСБ и полиция нагрянули на дачи с мигрантами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Концессии проводят проверку по факту происшествия на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 