Волгоградцев попросили потерпеть из-за масштабного сбоя в СДЭК





В Волгограде клиенты сервиса доставки СДЭК снова столкнулись с проблемой получения посылок из-за масштабного сбоя. Волгоградцам предлагают набраться терпения и подождать устранения технических проблем службой доставки.

Напомним, ранее в компании заявили, что после масштабного сбоя из-за кибератаки, произошедшей 26 мая, со стороны сервиса удалось возобновить работу по выдаче посылок. Однако спустя двое суток большинство волгоградцев так и не смогли получить заказы.

– В связи с техническим трудностями в курьерской службе СДЭК, ваши заказы задерживаются. Все посылки отправлены, не переживайте, все дойдет до получателя, но с задержкой по времени. Будем держать вас в курсе, – успокаивают клиентов в компании.

В тех случаях, если волнение берет верх, клиентам предлагают писать на WhatApp компании.

– Мы будем оперативно вам отвечать по вашим заказам, – говорится в официальном обращении.