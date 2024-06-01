Волгоградским участникам СВО вручили сертификаты на авто с ручным управлением

Сегодня, 1 июня, трое участников СВО из Волгоградской области получили сертификаты на бесплатные автомобили с ручным управлением. Как сообщили V102.RU в мэрии, церемония прошла на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в рамках тематических дней, посвященных Волгограду.

По словам главы Волгограда Владимира Марченко, который вручал сертификаты, до конца текущего года их предоставят еще 20 участникам СВО.

В Волгоградской области по инициативе губернатора новые Lada Granta с ручным управлением передаются в безвозмездное пользование участникам СВО с тяжелыми травмами нижних конечностей, полученными в ходе военных действий. Из средств регионального бюджета в 2023 году были закуплены и переданы 28 автомобилей отечественного производства, оснащенных ручным управлением педалями акселератора, тормоза и сцепления.

Опыт Волгоградской области был поддержан федеральным центром. В начале мая текущего года Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который позволяет обеспечивать на общероссийском уровне ветеранов СВО с тяжелыми ранениями автомобилями с ручным приводом.

Всего в Волгоградской области на сегодняшний день действуют механизмы поддержки участников специальной военной операции по 35 направлениям.

Фото: администрации Волгограда