Волгоградец ради лайков решил убить свой Gelandewagen







Пользователи соцсетей в Волгограде продолжают наблюдать за судьбой автомобиля Gelandewagen, который его владелец сначала опрокинул, а потом решил утопить, передает V102.RU.

Водитель Mercedes-Benz G-класса вначале по приколу разбил дорогостоящую иномарку на набережной Волгограда. В сети появилось видео с подписью «С тобой или без?», на котором водитель своим вождением опрокидывает Gelandewagen на обочину.

Как стало известно информагентству, за рулем находился 19-летний водитель. После совершенного маневра он бросил дорогую иномарку и скрылся с места аварии. Однако, как выясняется, история Gelandewagen на этом не закончилась. Теперь водитель собирается утопить машину в Волге, если его видео наберет 1000 лайков.

Видео: Гоночный город / Telegram