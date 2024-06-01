Происшествия

Волгоградец ради лайков решил убить свой Gelandewagen

Происшествия 01.06.2024 19:05
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01.06.2024 19:05




Пользователи соцсетей в Волгограде продолжают наблюдать за судьбой автомобиля Gelandewagen, который его владелец сначала опрокинул, а потом решил утопить, передает V102.RU.

Водитель Mercedes-Benz G-класса вначале по приколу разбил дорогостоящую иномарку на набережной Волгограда. В сети появилось видео с подписью «С тобой или без?», на котором водитель своим вождением опрокидывает Gelandewagen на обочину.

Как стало известно информагентству, за рулем находился 19-летний водитель. После совершенного маневра он бросил дорогую иномарку и скрылся с места аварии. Однако, как выясняется, история Gelandewagen на этом не закончилась. Теперь водитель собирается утопить машину в Волге, если его видео наберет 1000 лайков.

Видео: Гоночный город / Telegram

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