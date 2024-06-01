Жестокий шторм накроет Волгоградскую область в ближайшие часы

Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за ухудшения погоды, которая по шкале Бофорта приближается к жестокому шторму, передает V102.RU.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС, в период 16.00-18.00 часов, до конца суток 1 июня, ночью и утром 2 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-29 м/с, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Отметим, что по шкале Бофорта, которая характеризует силу ветра, жестокий шторм начинается при скорости ветра в 29 м/с.

В МЧС предупреждают, что возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, рекламных конструкций, высотной строительной техники. Жителей просят соблюдать осторожность. Не паковаться в опасных местах, держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а дома плотно закрывать окна и двери.

Ранее Гидрометцентр предупреждал об оранжевом уровне погодной опасности в Волгоградской области.